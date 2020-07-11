不跟中國鬧了？WHO成立「獨立委員會」　喊話「誠實審視疫情」4個月後公布真相

▲WHO將成立獨立調查委員會。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球蔓延約6個多月，外界對於世界衛生組織（WHO）的調查多採不信任狀態，且認為WHO多包庇中國。日前WHO宣布將成立「獨立委員會」，旨在於「誠實審視」真正的疫情狀態，並將在今年11月與明年5月份分階段公布真正有實質性的報告。

根據英國《衛報》報導，世界衛生組織9日宣布，為消除外界對於WHO的成見，將成立一個獨立委員會，將對於WHO應對疫情的方式展開「誠實的檢視」，秘書長譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）在與外交官的視訊會議中提到：「這次的疫情嚴重影響世界上的每一個人，顯然需要一個誠實的檢討」，並計畫在11月的年度衛生部長大會上，提交部分報告，2021年5月則將提出「實質性」內容報告。

然而WHO也強調，委員會的成立與美國無關。而將由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）、諾貝爾和平獎得主、利比里亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導，克拉克表示，「疫情可能將再次發生，如果我們沒有做好萬全的準備，將會再度陷入經濟、社會、政治的危機」。

利比亞里前總統瑟利夫過去曾有對抗伊波拉病毒的經歷，WHO則希望利用其防疫經驗，深入檢視過去、未來的全球防疫狀態，此外各國反應給WHO的新冠疫情，也將會成為調查的主要項目。目前第一階段的審視結果將於11月公布。

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