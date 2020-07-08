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折神像遭天譴？6歲小弟失蹤2天　竟「找到斷腰屍」全身撕咬傷…半腐臥樹叢

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▲▼男童慘死橡膠園，村民認為遭到天譴。（圖／翻攝自nationtv.tv）

▲男童慘死橡膠園，村民認為遭到天譴。（圖／翻攝自nationtv.tv下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國尖竹汶府（Changwat Chanthaburi）日前發生一起離奇的命案。一名6歲的小男童Kan失蹤許久，家人也都找不到蹤跡，只好透過當地村民跟警方協尋，未料搜索到深夜才發現，Kan的遺體已經被分成兩段，甚至臉蛋下半部的也有撕咬傷，當局雖研判可能是遭到野狗攻擊，但因Kan喜愛玩神像，有村民也認為可能是遭到「天譴」。

綜合泰媒報導，Kan是名相當調皮的小孩，下課後都會到樹林內玩耍，然而卻常常被勸誡「不要亂折當地信奉的仙女石像」。案發當時，Kan已經離家許久找不到人，家人在無可奈何之下，只好找了警方與村民一起幫忙，一行人從白天找到深夜，直到兩天後，終於在離家300公尺的一處橡膠園發現其屍體。

▲▼男童慘死橡膠園，村民認為遭到天譴。（圖／翻攝自nationtv.tv）

▲男童被發現死狀悽慘。

然而Kan被發現時，屍體腰部以下已經消失，臉蛋也有一半都被毀容，因為他過去愛褻瀆神像，有部分村民認為可能遭到神明懲罰，所以才送命，但當地警方推斷Kan很可能遭到野狗攻擊。

Kan母親難過表示，發現兒子遺體的地方其實早就有搜索過，認為死因不單純；而村民則認為，很可能是被鬼阻擋搜救。警方初步研判，Kan遺體有動物撕咬的痕跡，且衣物上有大量的狗腳印，而Kan被咬死之後又被拖到不同的地方啃食，然而家屬卻表示希望可以再度屍檢，釐清真正死因。

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