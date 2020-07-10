WHO認空氣傳播可能性！　強調須符合「特殊條件」並非絕對

▲WHO建議民眾在無法保持社交距離的情況下戴上口罩，圖為日本東京。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）9日公布新的新冠肺炎傳播指南，確認病毒確實有透過空氣傳播的可能性，但並未證實會經由空氣傳播。報告中指出，病毒透過咳嗽、打噴嚏或說話傳染，還必須同時符合所在地的特殊條件，如擁擠、封閉且通風不良的室內場所，並且與確診者密切接觸。

WHO在長達10頁的報告中，指出了多種新冠肺炎可能的傳染途徑，其中不排除病毒透過「空氣傳播與氣溶膠（aerosol）」傳染的可能性，但未證實病毒會直接透過此途徑傳播。所謂氣溶膠傳播指的是，氣溶膠會攜帶空氣中的病毒顆粒，形成雲團後再被人們吸入感染。

報告中提到，「部分擁擠室內空間的群聚爆發病例顯示，病毒可能會透過氣溶膠傳播，例如在合唱團練唱、餐廳或是健身房，但這也可以解釋成被感染者密切接觸了確診者的飛沫，或是密切碰到的受感染的表面。」

世衛感染預防與控制技術負責人阿萊格蘭齊（Benedetta Allegranzi）表示，「有證據表明這是新的傳染途徑，但不是主要且絕對的，在公共場合傳播的可能必須符合非常特殊的條件，如擁擠、封閉與通風不良。」

WHO在報告中建議醫院必須針對「呼吸管插入治療」的患者，進行氣溶膠傳染的預防措施，並強調，人們必須在難以保持社交距離的擁擠場合，確實配戴口罩。

日前來自32國的239名科學家致函給世衛，要求證實新冠病毒透過空氣傳染的可能性，其中的主要作者，馬里蘭大學傳染病大氣生物學家米爾頓（Donald Milton）表示．他對這份報告的感覺相當複雜，「我很高興看到他們有所行動，但我對他們沒有更進一步的行動感到失望。」

此外，這份報告也提到了病毒透過懷孕傳染、動物傳給人類、尿液糞便接觸，以及透過血液傳播的可能性。

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