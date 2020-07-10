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譚德塞哽咽美退出WHO　游錫堃批：貓哭耗子假慈悲

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▲立法院長游錫堃 。（資料照／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃 。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

美國總統川普不滿世界衛生組織（WHO）防疫新冠肺炎的表現，決定將於明年7月6日退出WHO，而世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）知情後哽咽落淚，並批評分裂的世界無法戰勝病毒。對此，立法院長游錫堃10日在臉書反嗆，「貓哭耗子假慈悲」。

川普5月29日揚曾言退出WHO，理由是中國大陸政府干預WHO運作，導致全球未能及時應對新冠肺炎疫情。他表示，中國大陸已經「完全控制WHO」，也拒絕改革，因此美國決定終止與WHO的關係，並將相關資金重新投入其他地方，以滿足全球公共衛生需求。

而聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）則在台灣時間8日證實美國已通知聯合國，並表示依據美國1948年加入WHO所設定的條件，美國要退出WHO必須提前一年通知，並履行剩下的財務義務。也就是說，美國將於明年7月6日生效、正式退出WHO。

針對美國退出WHO的決定，譚德塞在美東時間9日的疫情記者會上哽咽落淚，也批評現在全球面臨最大的威脅，就是缺乏領導、團結，分裂的世界會導致全球無法戰勝病毒。

對此，游錫堃反嗆，「真正分裂世界致使病毒漫延的是譚德塞你自己以及在背後指使你的中共。請你不要貓哭耗子假慈悲」。

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