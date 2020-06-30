她論壇「公布三圍」曝7招房事秘笈：只要2300！加碼列5大禁止　下場慘爆

▲花花遭判刑3個月。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／新竹報導

新竹一名有前科的女子「花花」（化名），日前在網路上刊登色情賣淫訊息，並媒介另名女子「小凡」以2300元的價格為男客服務，自己再從中收取1000元傭金。對此，新竹地院審理後，依法判花花3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，花花日前才因為詐欺案件，遭到桃園地院判刑2月確定，怎料她卻在執行完畢之後，仍舊不知悔改，竟基於媒介小凡與他人性交並營利之犯意，在網路聊天室刊登色情訊息攬客，其中內容包含了，小凡的三圍、價格，以及「無套吹有套做、口爆、顏射、親吻、品鮑 、清水溝、殘廢澡」等7種服務項目，同時也明定「野外、SM、吞精、砍價、缸（應為肛）交」等5種禁止項目。

花花以2300元的價格，讓小凡去為不特定男客進行性交易，自己從中收取1000元，其餘才歸小凡所有。對此，新竹地院審理後認為，花花對於犯行坦承不諱，且都有相關對話紀錄佐證，事件明確，因此依犯圖利媒介性交罪，判她有期徒刑3月，如易科罰金，得以1000元折算一日。

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