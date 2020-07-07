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「一隻綠龜愛上鮑魚的故事」！她臉書貼照片大戰：我的魚比妳乾淨　下場慘曝

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲小凡被判罰5萬元。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「小凡」（化名）在臉書上張貼另名女子「花花」（化名）的照片，並貼文、回應網友提到，「我不想跟一個破碗有連結，一直爬來我臉書偷看」、「一隻綠萬龜愛上鮑魚的故事」等，行徑相當誇張。對此，台中地院審理後，判小凡應賠償花花5萬元。

花花主張，「小凡聽信了我前男友的轉述後，就認定我私生活複雜」而花花指出，小凡不僅在個人臉書張貼她的照片，還回應其他網友說，「你別認識比較好，因為她臭臭的」、「最好別認識這女生，否則把自己弄髒了」。

花花見狀之後，私訊小凡要她不要人身攻擊，並質問對方，「我沒有妳嘴那麼臭，搞清楚你乾淨在哪」，怎料對方卻將此對話截圖上傳，並發表文章、回應網友說，「我哪裡乾淨喔？就是我的鮑魚比你的鮑魚乾淨」、「現在才認清原來可以幹的鮑魚比較偉大」、「挺朋友結果烏龜喜歡幹臭鮑魚」等。

法官認為，小凡這樣的行徑，已經導致花花因此受人指指點點，人格上評價受損，還因此前往醫院就醫，因此判小凡應賠償花花5萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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