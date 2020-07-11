許崑源遺孀提告　王浩宇崩潰受夠了...朱學恒26字神比喻　網讚爆！

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者陳家豪攝）



記者邱茀濱／綜合報導

前高雄市長韓國瑜罷免通過後，當晚議長許崑源墜樓身亡，卻遭到不少政治人物公開評論，昨（10）日許崑源遺孀正式對王浩宇等7人提告。消息一出，王浩宇在臉書崩潰喊「讓許議長平靜的離開，難道不好嗎？」對此，宅神朱學恒狠酸，「有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免所以不願意安靜的走。」

桃園市議員王浩宇遭許崑源遺孀林絲娛提告後，崩潰在臉書發文稱，他說的都是事實，「請問是要告什麼？」更批對方「胡亂提告，是要幫李眉蓁造勢？」最後表示他真的是受夠了，「讓許議長好好的、平靜的離開，難道不好嗎？」

說話一向犀利的朱學恒10日在臉書發文指出，「人家親人過世，你在那邊機機歪歪不讓往生者安寧，結果遺孀要告你了，你又說是在幫高雄助選又不讓往生者安寧」，現在真正被告了又要崩潰，叫人家家屬讓往生者安寧的走。最後他更用26字狠酸，「有一種安靜的走，叫做王浩宇很想被罷免，所以不願意安靜的走。」

貼文一出，網友紛紛回應說，「一種只有我能嘴，其他人不準的概念」、「一直在刷存在感，卻又沒在認真做事的人」、「這位撇開政治立場，實在是...做人失敗」、「管不住自己的嘴，被告剛好而已」、「這種人不罷免真的可惜了」。

另外，王浩宇10日晚間又在臉書發文稱，關於6月6日當晚他臉書「轉貼媒體標題」之貼文，有任何不妥之處，他已經公開道歉了，也多次表達對許崑源議長的哀悼，但一個月後，「某些人為了某種政治利益，竟然還在消費議長，將臉書、政治、司法混為一談，把一篇可以接受公評的臉書貼文無限上綱，用來煽動社會對立。相信社會自有公評。」

▲林絲娛向抹黑許崑源的人提告。（圖／記者黃子倩攝）



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