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被控消費許崑源！王浩宇批「胡亂提告」：都是事實…網戰翻

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▲前高雄市議長許崑源墜樓身亡，當晚發文惹議遭提告，王浩宇回應了！（圖／翻攝臉書）

▲前高雄市議長許崑源墜樓身亡，當晚發文惹議將被告，王浩宇發文回應了！（圖／翻攝臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

前高雄市長韓國瑜罷免通過後，當日晚間前市議長許崑源卻不幸墜樓身亡，第一時間除了令政壇震驚，更有不少政治人物公開議論，但內容惹議遭網友撻伐。許崑源遺孀林絲娛10日赴高雄地檢署按鈴控告，決定要告到底，還許崑源一個清白。對此，同時也是被告人之一的桃園市議員王浩宇發文表示，自己說的都是事實！

▲▼ 林絲娛向抹黑許崑源的人提告 。（圖／記者黃子倩攝）

▲林絲娛要向抹黑許崑源的人提告 。（圖／記者黃子倩攝）

王浩宇10日發文提到，「『力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源墜樓身亡』請問這是要告什麼？當初我被韓粉包圍丟雞蛋、水球攻擊、收子彈，是因為這些人覺得我在消費許議長，怎麼現在看來，真正在消費的反而是藍營自己？第一句、第二句都是事實。胡亂提告，是要幫李眉蓁造勢？我覺得真的是夠了！讓許議長好好的、平靜的離開，難道不好嗎？」

▲▼王浩宇、許崑源。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝王浩宇臉書）

▲許崑源、王浩宇。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝王浩宇臉書）

不過貼文一出，卻引發兩方網友論戰，有網友表示「是啊...但因為您的發文就變的不平靜啦...」、「告剛剛好（飯可以亂吃話不能亂講）」、「我真的覺得你的思考邏輯是不是有問題？明明是你先挑釁抹黑人，現在苦主要反擊，你卻說是別人的錯」、「如果你是「真心」希望許議長好好的、平靜的離開，發生事情的那晚就什麼文都不會po」、「兩件的確都是敘述，但你把兩件事一起敘述的心態就不得而知」、「我是在想議員會不會在回覆他人的的時候有踩到紅線，不然這句話感覺沒啥問題。可能要收到起訴書才知道吧？」，不過也有網友挺王浩宇，認為發文是事實，不解為何提告。

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