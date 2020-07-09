「罷王」嘖嘖群募平台啟動　兩階段連署要籌450萬經費

▲「罷王」嘖嘖群募平台啟動。（圖／罷免王浩宇團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

罷免王浩宇團隊9日在嘖嘖群募平台，正式啟動「倒宇天光全民響應-罷免王浩宇群眾集資計畫」，呼籲全台灣民眾不分藍綠，一起加入這場創造歷史的罷免運動。在募資專案的頁面中，罷王團隊說明了經費使用的項目、預算、回饋品項，為了完成罷免兩階段的連署行動，需要籌募450萬元。

罷王發起人唐平榮指出，罷王是台灣史上首次針對縣市議員的罷免行動，要罷免一個只需要一萬六千票就能當選的市議員，竟然需要超過八萬票、高達5倍的罷免門檻，難度比罷免市長、立委難上數倍。

唐平榮表示，王浩宇透過製造爭議吸引一群特殊粉絲支持，加上議員當選門檻相對較低，只要持續走偏鋒、搏聲量，就可能一直連任下去。雖然罷免議員的門檻相當高，但唯有透過公民力量，用比當選還高五倍的票數罷免王浩宇，才能告訴王浩宇及其所屬政團：這樣的民代被大多數選民唾棄，其他從政者應心生警惕。

唐平榮強調，罷免王浩宇的行動既危險又艱難，在正式開始發動連署前，團隊就已經預期，王浩宇本人以及與他友好的媒體、名嘴，一定會不斷將這場不分黨派的公民運動，抹黑成政黨對立與特定立場支持者的行為，另外也預期王浩宇會對罷王團隊成員進行許多不實指控與人身攻擊。唐平榮感嘆，果不其然，這些行為最近都在慢慢浮現。

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