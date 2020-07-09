要還許崑源一個清白！遺孀10日提告梁文傑、王浩宇7人

▲許崑源遺孀林絲娛。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜罷免通過，不料前市議長許崑源當天墜樓身亡。當時台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇第一時間發文，但內容惹議遭網友撻伐。如今事隔近一個月，許崑源遺孀林絲娛決定「告到底」，10日將與國民黨團到高雄地檢署向梁文傑、王浩宇等7人提告。

許崑源6日墜樓身亡，震撼政界。市議員梁文傑、王浩宇搶先在臉書上發文「嚇死人，是有賭很大嗎」、「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，引發網友撻伐。事後2人雖撤下貼文並澄清，但仍無法平息眾怒。

事隔近1個月，許崑源遺孀林絲娛獨家向《ETtoday新聞雲》記者表示，無法接受台北市議員梁文傑說「賭很大」，要對他「告到底」。

家屬指出，許崑源從政26年，為高雄付出心血，沒功勞也有苦勞，但卻被人政治操控，污衊、抹黑，讓他被誤解，導致許崑源一生貢獻被抹煞了。

為了還給許崑源清白，杜絕歪風，不讓喜歡亂抹黑、栽贓的人消遙法外，林絲娛決定10日與國民黨高雄市議員邱于軒一早10點到高雄地檢署提告。



提告名單如下：姚立明先生、梁文傑議員、王浩宇議員、陳嘉君（施明德先生前妻）、朱俊彥（台聯政策部專案研究員）、許耀中（網路惡意留言者）、簡筱倩（網路惡意留言者）。