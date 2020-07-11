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禁用一次用塑膠吸管滿1年成效出爐　「外送平台+網購」將列限塑對象　

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▲▼塑膠吸管,塑膠杯,環保,限塑。（圖／記者姜國輝攝）

▲內用禁用「一次用塑膠吸管」政策上路滿一年。（圖／記者姜國輝攝）

記者許展溢／台北報導

環保署去年7月起推動限用一次性塑膠吸管政策，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000多家業者不能提供內用者「一次用塑膠吸管」，政策上路1年，環保署表示，跟原本推估一樣「差不多」，少了1億根吸管，限塑政策下半年將擴大到外送平台、網購業者。

內用禁止提供一次用塑膠吸管，政策上路一年，但有網友認為，還是一堆飲料店都有吸管，甚至覺得環保署政策只是在安慰自己，因為一堆飲料店都有免費塑膠吸管及塑膠袋。看守台灣協會秘書長謝和霖認為，若要明顯看到塑膠吸管大幅度減少，就要進一步擴大管制對象，從內用到外用，以吸管使用量去看，台灣飲料市場若每一年賣的飲料愈來愈多，相對吸管也會多。

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▲▼吸管,塑膠吸管,不鏽鋼吸管,玻璃吸管示意圖 。（圖／ETtoday資料照）。

▲有網友認為，環保署政策只是在安慰自己，一堆飲料店還是有免費塑膠吸管及塑膠袋 。（圖／ETtoday資料照）

謝和霖說，在面臨環境危機下，環保署動作要快一點，有很多種可能做法，依照現有法規擴大管制單位，評估最好的方法，建議有三方向，一是直接禁止，二是規範手搖業者要有「減量目標」，如賣一百杯飲料，通常要用100根吸管，讓商家想辦法，甚至發展出創新商業模式，變成賣100杯飲料，只用80根吸管，甚至讓業者交代營業量有多少，進一步查核，不過此方法較麻煩。最後則是逐步擴大管制範圍，跟現在買塑膠袋一樣要付費，如消費者真的要用塑膠吸管就付2元，很快就會有成效。

環保署廢管處簡任技正李宜樺表示，除4大類8千多家管制對象，其實還有不少非管制對象，都自行禁用，因此不太容易統計真正少了多少吸管，但很多業者都不主動提供或以就口杯，願意配合限塑政策，而限塑政策不只唯一關注在吸管上，接下來還有多方面，包括網購、外送平台等，都在評估透過輔導方式，減少塑膠類使用。

▲▼一次用塑膠吸管替代品。（圖／環保署提供）

▲一次用塑膠吸管替代品。（圖／環保署提供）

環保署廢管處處長賴瑩瑩指出，政策上路一年調查確實跟原本推估差不多是1年少了1億根吸管，下半年也已計劃針對外送平台和網購業者，擴大列為限塑對象，目前都還在跟業者媒合、討論等，預計今年底前就會有明確辦法。

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