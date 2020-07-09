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8大品牌推出「電商聯合振興券」現領現折　門市消費可折抵

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東森購物振興優惠活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網自辦振興活動，主打回饋放大3倍，買1千變3千。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

政府發振興券拚經濟，電商通路雖不適用，但平台業者也各自出招，除了規劃線上振興專區，像是東森購物網祭出兩波回饋，最高回饋近萬元；91APP則攜手8大零售品牌共同推出自有電商聯合振興券，釋出券數面額總計高達新台幣一億元，抓緊首波報復性消費潮搶先上路。

下半年消費市場蓄勢待發，瞄準振興商機，東森購物網自辦振興精選商品下殺，再祭回饋優惠刺激買氣，首波只要複製折扣碼序號「ETMALL3000」，可兌換東森振興1元折價券，適用於千元以上商品，消費後並登記，可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券，總計價值3,000回饋；7/15起除加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，綁定適合三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高回饋9,888元。

91APP攜手8大品牌推出「電商聯合振興券」（圖／91APP提供）

▲91APP攜手8大品牌推出「電商聯合振興券」。（圖／91APP提供）

91APP攜手網路原生電商及實體電商，包括iQueen愛女人購物網、COSMED康是美、Triumph黛安芬、MAKE UP FOR EVER、MIUSTAR、amai、歐可茶葉、天藍小舖等8大零售品牌，一同推出電商聯合振興券，7/9～7/31活動期間，前往8大品牌官網或下載品牌APP，至「優惠券專區」輸入序號「HAPPYX3」，即可獲得各家品牌振興券，現領現折，憑振興券還可至部分實體門市消費抵用。

8大品牌還聯合舉辦「大輪盤」購物金抽獎活動，7/9～7/31可無限暢玩大輪盤，最高送出超過千元折價券，不只電商可折抵，部分門市消費亦可折抵，而至任一家APP或官網下單消費，還有機會抽1萬元現金。

此外，8大品牌於7/9～7/22分別推出首波主打優惠活動，iQueen愛女人購物網振興券現領現折300元，搭配紅利點數加碼3倍送；COSMED康是美振興專區任選2件商品只要500元；Triumph黛安芬新品享不同優惠折扣；MAKE UP FOR EVER任購2件眼線筆新品，送眼唇卸妝乳25ml；MIUSTAR指定商品下殺7折優惠；amai女鞋預購款享95折，指定鞋款享9折；歐可茶葉季節限定冷泡玫瑰鮮果茶，活動期間買一送一；天藍小舖購買滿2,000元，再送200元優惠折價券。

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