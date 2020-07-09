樂生療養院裁定暫時停工…院方不甩「開工儀式照辦」　法院籲雙方自制

▲樂生自救會聲請陸橋工程假處分剛過關，院方卻仍於7月9日「照常」舉辦開工儀式，法院呼籲相關單位自制。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

樂生保留自救會等民間團體，認為定於7月9日施工的懸空陸橋沒做環評，向台北高等行政法院聲請假處分，經法院於7月7日裁定停工，不料樂生療養院方及廠商，竟仍於7月9日舉行入口景觀工程「開工儀式」，北高行發出聲明，呼籲環保署、衛服部、樂生療養院自我節制，尊重司法裁判。

樂生保留自救會不滿樂生院方未通過環評，就對大門口懸空陸橋和入口意象工程強行施工和發標，向法院提告要求停止開發，並聲請假處分。

法院7月7日於假處分裁定指出，若工程做下去，療養院入口的樣子肯定馬上改變，而樂生院民早年已因公衛政策犧牲，若晚年再因「公益」之名被迫拋棄對居所土地的回憶，實在太慘了，且動工下去，就算未來民間團體勝訴也來不及了，裁定工程先不動。

假處分聲請過關後，青年樂生聯盟及樂生保留自救會，本來以為終於獲得肯定，於7月9日在行政院前，進一步要求各政府機關自省、放棄抗告，並呼籲行政院長蘇貞昌履行對樂生重建的承諾，盡早協調以「緩坡大平台方案」完整重建樂生。

不料就在他們於行政院前陳情時，樂生院方與廠商竟無視裁定，在樂生舊大門舉行「樂生療養院入口景觀工程」開工儀式，讓青年樂生聯盟痛批院方藐視司法，法院也呼籲環保署、院方應自我節制。

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