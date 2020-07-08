黑、綠迷彩+5色中衛口罩7/9開賣預告　電商販售時間搶先看

▲PChome 24h購物將於7/9下午3點開賣中衛黑迷彩、綠迷彩2款特殊色。（圖／PChome 24h購物）

記者洪菱鞠／台北報導

電商不定時上架開賣中衛口罩，款式顏色也依據廠商進貨狀況調整，PChome 24h購物預告7/9將上架特殊黑迷彩、綠迷彩2色，提供4種組合開放限量預購，Yahoo奇摩購物中心則有5色成人用醫療口罩及一款兒童口罩藍胖達可選，相關販售資訊整理搶先看。

PChome 24h購物將於7/9下午3點開放限量預購中衛口罩，共計提供4種組合，包含：特殊黑迷彩2盒（30片/盒）售價600元、特殊綠迷彩2盒（30片/盒）售價600元、黑迷1盒/綠迷1盒（30片/盒）+酒精棉片+減壓護套，組合價524元，每組帳號限購一次，完成預購者預計可於7/14前收到訂購商品。

Yahoo奇摩購物中心每天早上11～12點不定時限量販售中衛、MOTEX摩戴舒、匠心3大品牌醫療口罩，售價及款式依網站公告，每人限購1盒。中衛口罩成人款有天空藍、酷黑、櫻花粉、麥飯石灰、海芋黃5色，單盒50片，售價300元；兒童款僅藍胖達1色，1盒30片，售價260元

東森購物開放預購3D立體MIT成人醫療用口罩，單盒50入，售價820元，有藍色、紅色、湖水綠3種顏色可選購，依網站公布開賣組數，選擇8盒一組的販售方案，最多可購入6組，等於一次可買到48盒，換算單片為2.24元。

蝦皮購物每天傍晚17:00在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，款式及售價依網站當天上架公告為主，並根據庫存調整購買上限。