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進口冷凍蝦驗出新冠病毒！大陸海關暫停進口…鎖定3家公司

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▲▼蝦子,蝦米,海鮮。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸從厄瓜多進口的冷凍白蝦包裝驗出新冠病毒陽性反應。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸北京爆發第二波新冠肺炎疫情，政府開始重視冷凍食品傳入病毒的風險，海關展開新冠病毒檢測，近日在大聯、廈門海關發現，部分從厄瓜多生產的冷凍南美白蝦的包裝驗出了新冠病毒陽性反應。

根據《中新網》報導，大陸海關總署進出口食品安全局局長畢克新指出，為了防範新冠病毒從冷凍食品傳入，全國海關對冷凍食品展開新冠病毒風險檢測，直到9日凌晨，一共檢測了22萬7934個樣本，其中產品樣本4萬3964項、內外包裝樣本14萬7568項、環境樣本3萬3402項。

在上述樣本中，大連海關3日發現，裝載厄瓜多Industrial Pesquera Santa Priscila SA公司的冷凍南北白蝦集裝箱內壁、Empacreci SA公司生產的冷凍南北白蝦3個外包裝樣本中驗出新冠病毒陽性反應，當天廈門海關也從厄瓜多Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif SA公司生產的冷凍南北白蝦的2個外包裝樣本中驗出新冠病毒陽性反應，但3家公司的冷凍南美白蝦、內包裝樣本檢測均為陰性。

▼大連、廈門海關在3家廠商的冷凍白蝦包裝驗出新冠病毒陽性反應。（圖／取自pixabay）

▲▼蝦子、剝蝦、熟蝦。（圖／取自pixabay）

畢克新指出，依據上述結果，專家研判，厄瓜多這3家企業的集裝箱環境、貨物外包裝有被感染的風險，雖然不代表具有傳染性，但反應出企業對食安管理不落實。

畢克新說明，為了保護消費者的健康，決定暫停上述3家企業的註冊資格，暫停進口3企業的產品，查扣的貨物將採取退貨、銷毀等措施。他提到，海關總署下一步將加強對冷凍食品的管控，嚴格落實口岸檢驗、檢疫，保障食品進出口安全。

 

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