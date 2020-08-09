防疫不力+貪汙！　以色列公民示威要「總理下台」：你的時間到了

▲以色列民眾聚集在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）耶路撒冷住所外，要求下台負責。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

上千名以色列人8日晚間聚集在總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）耶路撒冷住所外，抗議貪腐醜聞及疫情處理失當導致的經濟衰敗，他們揮舞國旗、高呼口號，要求總理下台，並在鄰近大樓投射巨型字體寫下「你的時間到了」。

據《路透》報導，近幾周以來，以色列示威越演越烈，納坦雅胡被抗議者指控貪汙腐敗，但他否認自己有不法行為，他旗下的以色列聯合黨則批評這些示威者是「左派暴徒」，並譴責以色列廣受歡迎的電視台「12頻道」（Channel 12），在「竭盡所能地煽動反總理勢力進行極左派示威」。

以色列聯合黨在聲明中稱，「納坦雅胡正努力在讓以色列經濟恢復正常，將資金與捐款挹注到公民身上。」不過隨著時間過去，抗議群眾越來越多，不少人聚集在全國各地的橋樑及高速公路上。

以色列北部第二大城特拉維夫（Tel Aviv）的高速公路上，示威者揮舞黑旗，高喊要總理下台的口號，汽車則在下方道路大鳴喇叭。拒絕透露姓氏的示威者Yael表示，自己因為疫情而失去在餐廳的工作，但政府的援助卻姍姍來遲，「你認為這次罕見的危機會讓納坦雅胡採取行動，但事實是並非如此，我們已經受夠了。」

警方表示，上周六的抗議活動是迄今為止規模最大的一次，約有1萬人參與。而示威群眾則估計參與人數在1.5萬人至3萬人之間。

以色列自3月中開始實施封鎖政策，5月底開始陸續解封，但又迎來第二波疫情及一系列再度開始的封鎖管制，讓納坦雅胡的支持率驟降至30%以下。目前以色列失業率徘徊在21.5%附近，預計2020年經濟將衰減6%。