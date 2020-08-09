美衛生部長來台「免居家檢疫」！知名律師怒嗆：他是來玩的嗎？

記者柯振中／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日率團抵台，期間不需進行14天檢疫，引起許多社會議論。對此，知名律師呂秋遠出面痛批，要求美國衛生部長隔離才能入境的人，究竟是為了防疫，還是有特殊目的，才會做出如此發言，「你覺得這些美國重要的衛生官員，每天閒著沒事幹，就來台灣遊玩嗎？」

▲美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）



呂秋遠在臉書上說明，美國衛生部長來台訪問是件大事，卻有部分台灣人把問題聚焦在「美國部長為何特權不用隔離」，問題令人匪夷所思，「因為他是美國的衛生部長，這道理很難懂嗎？」

呂秋遠指出，依據豁免條例來看，駐台灣使館的人員，若是為了執行職務衍生的民事、刑事訴訟，都能取得豁免權，職務上必須進口的所有物品也能免稅，這些都是最基本的特權、豁免，其他還有包括快速通關、行政管轄豁免權等相關基本禮遇，這些都是政治與外交因素。

呂秋遠舉例，日本前首相森喜朗為了台日外交，從日本包機赴台，進行一日訪問，只有與總統蔡英文見面、悼念李前總統，就啟程返回東京，「他們是來玩的嗎？」

▼美國衛生部長阿札爾抵台。（圖／記者莊喬迪攝）



呂秋遠說，阿札爾基於美國全球衛生戰略、外交考量，前來台灣訪問，飛行花了2天的時間，預計停留3天，若非公務行程，「誰願意從華盛頓特區飛來台北」，且阿札爾的參訪路線全程管制，也有檢附相關文件，證明出發前為陰性，「為了台美兩國的衛生外交三天，卻被台灣人認為是特權，還認為『病毒不分階級與權貴』，不知道是什麼心態。」

對於「若真出事誰負責」的疑問，呂秋遠提到，當然是決策者負責，但群眾也不要老把自己的健康要求他人負責，執政者正為了台北外交、公共衛生安全等事項在努力，卻有人把問題聚焦在「美國官員不隔離14天，出事要誰負責」，「我倒是想到這幾天人山人海的風景區、幾乎已經不戴口罩的民眾、到處報復性出遊的台灣人，這要誰來負責？」