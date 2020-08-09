「彰化萬人檢測」爆潛藏社區感染！　衛生局長說話了

▲衛生局長葉彥伯對彰化防疫有信心。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局與台大公衛學院攜手合作，6月11日針對確診個案接觸者及居家檢疫隔離者啟動「萬人血清抗體檢測」，這幾天傳出有部分民眾檢測出「陽性」，引發外界恐慌，彰化難不成已經淪為疫情重災區、還是已經有社區感染？對此衛生局長葉彥伯對此也說話了。

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▲彰化萬人血清抗體檢測中有部分民眾有陽性。（圖／彰化縣政府提供）

台大公衛教授陳秀熙8日媒體受訪時表示，研究初步收案近3000人進行檢測，包含確診者、接觸者、居家檢疫以及健康照護人員4種高風險族群，結果發現，這4族群都出現部份陽性反應，這代表當地可能有潛在感染，不過相關檢驗還在持續進行，包含陽性比例等都還需確認。

葉彥伯對此表示，進行檢測的民眾都是在2、3月間與確診者接觸的族群，就是要透過他們的血清抗體檢測調查，如果發現具有陽性、具有中和抗體，這是最好的，表示他們具有「天然抗體」，當然要恭喜他們，況且從4月至今長達100多天的時間，彰化也沒有發現本土病例及社區感染。

葉彥伯進一步說，「放心！彰化安全」，彰化從首例白牌確診死亡直到7月底比利時工程師確診，經過衛生局追查匡列與他接觸的371名接觸者，採檢也全部呈現陰性，全部為境外感染，經證實彰化在防疫上成功，但也要提醒民眾，進入密閉式空間一定請務必「勤洗手、戴上口罩」，才是防疫的不二法門。

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