娃娃機變賭場！夾1顆換700「日收2萬元↑」…2賭客爽夾8顆換錢下場慘爆

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前接獲線報，有民眾利用夾娃娃機充當賭博工具，在機台內擺放藍牙喇叭，只要夾中就可以到附近領取700元，最後警方埋伏發現， 有2名賭客夾了8顆藍芽喇叭，最後在民宅內換錢時，警方一擁而上，將場主以及2名賭客逮捕到案。

▲陳男因娃娃機店經營不善，竟主打夾到1顆換7百元，瞬間日收變2萬多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，30歲的陳姓男子在萬華區德昌街巷弄租了一樓店面經營夾娃娃機店，但卻因生意不好，轉將機台改成賭博遊戲，只要有民眾夾到1台藍牙喇叭，就可以到附近民宅找陳姓男子換700元。

警方在9日下午4時許前往埋伏，發現28歲的蕭姓、張姓賭客上門玩夾娃娃機，等到2人夾了8顆藍牙喇叭，準備前往附近民宅找陳姓男子換錢時上前逮人，當場查獲交易的現金5600元，並查扣2夾娃娃機台主機板、現金等證物。

警方指出，陳姓場主在2台機台內放置多顆藍牙喇叭供民眾夾取換錢，還找來員工負責把風，單日收日就高達2萬多元。

▲2名賭客在夾娃娃機店夾到8顆喇叭，準備換錢時遭逮，直喊「真倒楣」。（圖／記者邱中岳翻攝）

蕭姓、張姓2名賭客到案後無奈表示，花6千多元夾到8顆想換現金減少損失，沒想到非但沒賺到錢，還慘賠幾百元，最後又被警方逮補送辦，直呼「有夠倒楣」；陳姓場主則向警方供稱，因為夾娃娃機風潮已過，2個多月前為了吸引客人上門，所以才想出此策吸引客人上門。警方訊後將陳姓場主、把風的人依賭博盈利送辦，另2名賭客則以賭博罪送辦。

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