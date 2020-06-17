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職業大賭場藏媽祖廟旁「神明不保佑」　台南警查獲15人起出百萬賭資

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▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局6月16日晚上6時許，在麻豆區1間媽祖廟旁住宅內，破獲麻將大型職業賭場，當場查扣賭資現金及籌碼總計新台幣1百萬餘元、帳冊、麻將牌、骰子及監視器等證物，並將王姓負責人及工作人員等3名依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘12名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局表示，日前接獲情資有麻將職業賭場流竄於麻豆轄區內，立即組成專案小組派員跟監蒐證，並向台南地院聲請搜索票，於6月16日下午調集警力在周邊埋伏。

▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該賭場平時大門深鎖，警方趁賭客開門欲外出時衝入賭場，賭客還來不及反應即遭警方查獲，現場共擺放5桌麻將，其中3桌正在開賭，經警方清點含王姓主嫌共15人涉案，扣押賭資達106萬元，其中新台幣54萬、籌碼52萬。現場賭客們事後表示以為賭場藏身廟宇旁，就能得到媽祖保佑，殊不知法網恢恢，從事不法行為，終將受到法律制裁。

▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警麻豆分局破獲職業大賭場，查獲負責人及賭客共15人及賭資上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局長楊慶裕表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，從事犯罪行為，縱使求神拜佛，也不會得到庇佑，警方也將針對轄內易生不法處所加強查察，持續取締流竄性職業賭場。

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