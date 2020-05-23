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自助洗衣店牆上塗鴉！婦人被勸「甩女警巴掌」：這是我的地

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記者邱中岳／台北報導

北市一名女子在11日晚上6時許到某自助洗衣店對牆壁塗鴉，店家從監視器發現後，利用廣播制止無效，立即趕到現場，不料婦人反嗆自己是「監察人員」，店家只能無奈報警。警方到場後，婦人不聽勸，還朝女警呼巴掌，狂喊「這是我的地」，最後店家才知婦人在牆上手繪「萬華行政區」。

警方調查，58歲黃姓婦人11日晚上6時許闖進自助投幣式洗衣機店，直接拿起筆在牆壁上作畫，店家從監視器上發現後，隨即透過廣播勸阻，但婦人不聽勸，持續朝牆壁揮毫，直到客人變少才離開。

▲▼ 婦人在洗衣店內塗鴉，警方到場勸阻竟出手掌摑女警，被3名警力當場壓制在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲婦人在洗衣店內塗鴉，還出手掌摑女警，被3名警力當場壓制在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家趕到現場後，在附近找到該名婦人，並質問為何要在牆壁上塗鴉，但婦人卻喃喃自語「我是監察人員」，讓店家感到一頭霧水，緊急通知警方到場。警方到場向婦人勸說，但婦人突然伸手朝女警呼巴掌，遭3名警員壓制帶回保護管束。

婦人遭警方帶回時，還不斷高聲喊叫「這是我的地，這是我的地」，讓眾人百思不得其解，直到返回店內才發現，婦人手繪整個萬華行政區在洗衣店的牆上，上面除了有路名之外，還有注音符號標註，連公車站牌都用英文標示，讓店家看了很無奈。

▲▼ 婦人在洗衣店內塗鴉，警方到場勸阻竟出手掌摑女警，被3名警力當場壓制在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲婦人跑到自助洗衣機店，在牆上手繪「整個萬華行政區」，讓店家哭笑不得。（圖／記者邱中岳翻攝）

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