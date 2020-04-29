好音樂就是要有好音響搭配才完美！7款輕巧美型藍牙喇叭盤點

因為新冠肺炎的關係，在家時間變長，反而讓大家有機會挖掘更多生活居家小物，其中一個就是「藍牙喇叭」，以前進公司上班，從搭公車、捷運那刻起就戴著耳機，想要透過音樂放鬆、沉浸在自己世界都需要避免造成他人困擾，但現在在家中就不用擔心這點，反而還可以大肆舉辦自己的音樂派對，這時不僅又有好的歌單，還要有好的無線揚聲器搭配才是完美，以下就盤點幾款外型美到想收藏、功能也非常實用加分的「藍芽音響」推薦。

Bang&Olufsen－Beosound Balance無線智慧型家用揚聲器（€2,000／黑、棕）

總是將北歐極簡哲學發揮到極致的B&O，這款與倫敦創意工作室Layer Design的Benjamin Hubert合作設計的音響，用橡木打造而成，黑棕兩色各有特色，其中原色橡木基座色澤更是為家中增添溫馨舒適氛圍，輕巧尺寸卻設有7道驅動器聲學配置，完美展現動態聲響學的效能，讓音質未經加工就能真實呈現。這款音響也內置Google Assistant功能，只要聲控即可在家中各角落開啟音響輕鬆操作，非常方便。

Beats－Pill＋（NT$6,290／黑、白、紅）

長弧形的設計，簡單很有個性，跟Beats一直以來給人的風格很像，輕巧可攜式的設計，音質也非常清晰純淨，還可長達12小時的續航電力，而且只要3小時即可快速充電，甚至可以運用額外的電力幫手機或外接音樂裝置充電，很適合現代人的需求。

（圖片來源：JASON WARE）

Bose－可攜式智慧揚聲器（NT$12,500／黑、銀）

這款Bose可攜式智慧型揚聲器輕巧便利的機型搭配圓弧的設計，還有防水設計與堅固外殼，不怕灑水或是摔到，更設有手把方便攜帶。音質上採用被動共振技術、高震幅發聲單元與聲學導流技術，讓聲音可以更加貼近真實，而且這款音響相較於同尺寸機型更加強低音部分，若是聽起high歌更是有感。充電式電池可連續播放長達12小時，少了電線的移動困擾，可使用藍芽或是語音控制操作，不論走到家的何處都能感受到360度音效，還可連結AirPlay 2與Spotify Connect，這款音響還結合內建VPA語音助理，可以直接控制播放清單、收聽電台、新聞或是天氣等，甚至還能控制智慧家電，非常方便。

Harman Kardon－Onyx Studio 6藍牙喇叭（NT$8,990／黑、灰）

外型宛如手提包的圓形設計，搭配鋁合金提把不論是放在家角落還是出門帶著走都超有質感。功能上不僅有IPX7超高防水係數，無線雙聲道可持續8小時電力，搭載的120mm低音與25mm高音驅動單體可完美詮釋低中高音。

House of Marley－Get Together Mini 藍牙喇叭（NT$5,980／黑、藍、綠）

相信有不少質感人士是不折不扣的木質控，那麼這款音響絕對要列入購物清單，以品牌秉持的永續發展為宗旨，選用再生竹林的竹子製作前板，長型設計簡單有型，後方的重織布料則有是含了30%麻布料、30％有機棉與40%回收塑膠瓶材料（RPET）製作而成。

功能上擁有4.1藍牙技術，可在長達15公尺的距離上連接使用，並有兩組超大的2.5吋低音與1吋高音單體，搭配被動式低音震幅器，雖然尺寸輕巧，音質卻不受限。還有長達10小時播放時間，非常實用便利。

Marshall－Kilburn II／Stockwell II（NT$11,900／8,900）

說到音響，絕對不能不提到Marshall，今年春夏，他們將經典的Kilburn II與Stockwell II染上限定藍染，用藍色讓大家聯想到夏天藍天大海的景緻，透過單寧渲染技術，讓黑色與深藍色之間創造出流動效果，而且每次的色層都不會重複，讓每一台音響的色澤都是獨一無二的。

功能上，2.5公斤的機器，充飽電即可享有超過20小時的播放時間，連結5.0 aptX藍牙技術，在長達10公尺的距離內都能穩定無線播放音樂，展現超強大的全向性音效，搭配吉他背帶的提帶，造型非常有個性。

（圖片來源：Heartland Foto）

Sony－LSPX-S2玻璃共振揚聲器（NT$14,990）

在小家電市場深得人心的Sony去年推出的這款玻璃共振音響實在太迷人，簡約帶點科技感的細長設計，非常優雅，更獲得德國紅點設計大獎的最佳設計獎殊榮。底座採用鋅壓鑄合金的絲光表面，搭配清亮的有機玻璃管，展現日本美學DNA。

功能上不僅是Sony首次支援LDAC藍芽傳輸高解析音質，並內建進階垂直驅動技術，透過底部3個制動器震動有機玻璃管展現360度的聲光播放，同時還有35mm單體可以全是強勁的中頻音效，並具備8小時續航電力。搭配具有擬柔、燭光兩種LED燈光功能，更可調節32階亮度，隨時轉換居家氛圍，讓人可以更沉浸音樂的美好時光。

※WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com）

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