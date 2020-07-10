「上課要穿短裙才輕鬆！」補教狼師偷拍長達9年　高中女學生反蒐證逆襲　

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子開設小型補習班，但卻從2011年間開始尾隨偷拍高中女學生，除了在廁所偷拍之外，甚至還在教學中拿舊手機從桌下偷拍，最後遭到女高中生發現後反蒐證，並在家屬陪同下前往派出所報案，警方也搜出2顆存有偷拍影像的隨身碟。

▲狼師涉嫌偷拍女國中生，被1名女高中生反蒐證提告。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，53歲的廖姓男子，平時在吉林路開設補習班，專門以國高中生為主，且上課人數很少以小班制為主，但卻在2011年開始，涉嫌利用舊型的手機，尾隨女學生上廁所，且伺機拍下女學生如廁畫面，還要女學生穿短裙上課，「因為穿這樣才輕鬆」。

且狼師行徑還不只如此，還會在與女學生教學時，趁機從桌下偷拍女學生裙底風光，最後遭女學生發現異狀，返家向家人哭訴。

事後女學生也不動聲色開始反蒐證，假裝到廁所之後，將手機放在旁邊窗台上，竟然拍下男老師尾隨的畫面，最後將蒐證資料一併交給警方處理，警方也在10日通知狼師到案。

警方在狼師住處找到2顆隨身碟，裡面有多位女子的裙底風光以及如廁畫面，初步估計有多名被害女國中生受害，訊後也將依照兒少性剝削罪名送辦。

附近住戶表示，廖姓男子在這裡租房子當個人工作室，平時比較少看到學生進出，基本上也不知道廖男在租屋處內做什麼。

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