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補教狼師偷拍女高中生裙底9年...40資料夾曝光　妻驚知「老公變態」秒崩潰

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▲▼狼師涉嫌偷拍女國中生，被1名女國中生反蒐證提告。（圖／記者邱中岳攝）

▲狼師涉嫌偷拍女國中生，被1名女國中生反蒐證提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名補習班老師2011年開始，涉嫌持舊型手機在補習班對女高中生偷拍，甚至尾隨女學生到廁所，最後被女高中生反蒐證，警方更在老師家中找到2顆隨身碟，裡面還以女學生的羅馬拼音簡寫分40個資料夾。

警方調查，53歲的廖姓狼師，在吉林路開設補習班，從2011年間開始涉嫌拿NOKIA手機偷拍女學生裙底，女學生發現後利用手機反蒐證，拍下狼師尾隨偷拍的畫面，最後提供警方前往廖男位於汐止的住處以及補習班搜索。

警方前往廖姓男子家中搜索時，當時廖男的妻子也在家中，得知警方上門目的以及丈夫所做所為時，當場錯愕無法相信，對於老公的變態行為更是崩潰，而警方也在狼師家中搜出2顆隨身碟，裡面除了有幾段影片，另外還有超過40個資料夾。

警方初步了解，隨身碟中有多個資料夾，每個都看起來是用女學生姓名的羅馬拼音製成，大約有40個之多，讓警方看了相當傻眼，但裡面都只有被害女學生下半身照片，所以根本無法辨識身份，也呼籲被害人出面指認。

警方指出，該名狼師從2011年開始在吉林路開設補習班，主要以國、高中生數學家教班為主，學生人數不多，但卻藉此偷拍女高中生上廁所，甚至還邊上課邊在桌子下伸出狼爪偷拍。

狼師甚至還要求來上課的女學生，「穿短裙來上課比較輕鬆」，沒想到竟然是為了方便自己偷拍，最後依兒少性剝削、妨害秘密罪嫌送辦。

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