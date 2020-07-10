一條龍「A123456789」害慘他...身分證號一生只能改一次　條件曝光！

▲身分證號碼一生其實可以更改一次（圖／記者陳凱力翻攝）

突發中心／綜合報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，讓他感到相當困擾。

住在新北市泰山區的謝條根，因為身分證號碼為A123456789而被稱為「一條龍」先生，但他也因身分證號碼太過好記，因此常遭到有心人士冒用，長期下來讓他不堪其擾，時常因此要到警局、地檢署報到，長期下來就連各地檢署都認識他了，而他也表示，這種情況真的都不是第一次發生，有時往返地檢署就要2、3小時，也希望大家不要再害他了。

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根據《中央社》報導，新竹市香山戶政事務所主任柳劍山表示，身分證字號若有不雅諧音，有一次申請更換權利。身分證統一編號是識別個人身分的專屬代碼，重視安定性，變更不像更改姓名較為寬鬆，若考量管理具有穩定性、識別性、正確性及專屬性，原則上不宜任意變更。不過，因考量國人傳統觀念對「4」的忌諱，會例外准予變更，但一生僅限一次機會。

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