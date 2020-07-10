　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／新北報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，身分證長年遭人冒用，跑警局、法院成家常便飯，造成極大困擾，由於他不符合變更身分證所需條件，新北市民政局表示，謝先生的個案是不符合變更條件，但該號碼已造成相當大的困擾，市府破例以專案方式協助，並通報相關機關。

▲▼身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

▲身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

民政局表示，末尾4或整組號碼中有3個4即可申請，民眾可備妥資料到戶政事務所辦理變更，流程不會很複雜。謝先生可到戶政事務所申請統號變更，戶政事務所就會立即通報相關機關，例如健保署換發健保卡、地政事務所換發所有權狀、國稅局稅捐資料等。

至於過去造成謝條根最大困擾的信用問題，民政局表示，可協助發公函去聯徵中心，告知謝條根已變更統號，未來不會再繼續產生信用問題；但既有的金融機構要由謝先生自行前往做資料變更申請。

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，好在這幾年台鐵的案件大減，「久病成良醫」的他早已熟悉法律程序，晚年只想要陪2名女兒長大，懇求有心人士別再整他。

63歲的謝條根家住在新北市泰山區，從國中領到身分證後，「一條龍」的身分證字號就跟隨他至今，早年還覺得號碼好記覺得很酷，直到網路近30年開始發展起來後，他開始衰事連連，從網路詐欺、詐騙集團申請信用卡，甚至到辦網拍帳號都有人冒用，甚至還有少年用他的身分證字號要約網路援交，險些引起家庭革命。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風
快訊／國內爆首例「牛結節疹」　染上有1成死亡率
國光女神慶生脫了！「上空單手遮點」球型炸出　解放原因曝光
賠慘！23歲男借Audi A5爽開　撞破民宅車頭全爛..9車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

被國民黨指控「包庇外甥弊案」　蘇嘉全怒嗆：若持續人格污衊擬提告

生命靈數不吉利、運勢差、諧音難聽...改身分證理由多

蔡英文替空勤加薪　徐國勇：能更有利招募及留住人才

建商總裁也是韓國瑜市政顧問　占頂樓封死避難平台！高市府鐵腕拆除

考委人事同意權放棄投票　林淑芬：二等親依法必須迴避

吳怡農立委選戰賺461萬　光政治獻金收入就多蔣萬安1倍

挨批「比喻不當」　馬英九辦公室回擊：蘇貞昌欺騙神明「紀錄班班可考」

林為洲揭弊案卻遭恐嚇「要吃子彈還手榴彈？」　 國民黨籲檢調揪出幕後指使者

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

被國民黨指控「包庇外甥弊案」　蘇嘉全怒嗆：若持續人格污衊擬提告

生命靈數不吉利、運勢差、諧音難聽...改身分證理由多

蔡英文替空勤加薪　徐國勇：能更有利招募及留住人才

建商總裁也是韓國瑜市政顧問　占頂樓封死避難平台！高市府鐵腕拆除

考委人事同意權放棄投票　林淑芬：二等親依法必須迴避

吳怡農立委選戰賺461萬　光政治獻金收入就多蔣萬安1倍

挨批「比喻不當」　馬英九辦公室回擊：蘇貞昌欺騙神明「紀錄班班可考」

林為洲揭弊案卻遭恐嚇「要吃子彈還手榴彈？」　 國民黨籲檢調揪出幕後指使者

台南最I減廢日　iphone11手機等你拿！

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

開路一直因石虎遭阻饒　台中藍營議員：生活50年一隻都沒看過

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

旋轉豪宅光實品屋耗資億元　限「符合資格者」參觀

「秒殺極」運動營　極限運動育樂營培育小國手

娃娃機變賭場！夾1顆換700「日收2萬元↑」…2賭客爽夾8顆換錢下場慘爆

《富比世》向蓬佩奧示警：封殺抖音可能衝擊川普選情

頭份首任女市長經營「園藝社」遭彈劾　羅雪珠：早歇業疏忽沒去登記

佛州重啟經濟「太趕進度」！　佛奇警告：恐引疫情二度爆發

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

談林昶佐自曝失戀　正妹議員認被甩

北捷1280月票「破萬」神人軌跡曝

一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

韓國瑜選總統「賺了3019萬」！

7公車司機狂刷1280　北市重罰9萬

2024總統　柯：選贏的機會很低

柯：陳時中健保一加錢馬上就倒了

黃榮村、周弘憲出任考試正副院長

還許崑源一個清白！遺孀告梁文傑、王浩宇7人

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

柯文哲：台灣人看香港心驚膽顫

不滿遭抹紅　柯：我們叫「台灣」民眾黨

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

更多熱門

相關新聞

身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，好在這幾年台鐵的案件大減，「久病成良醫」的他早已熟悉法律程序，晚年只想要陪2名女兒長大，懇求有心人士別再整他。

一條龍先生險成電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

一條龍先生險成電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

身分證更改辦法曝！一生只能改一次

身分證更改辦法曝！一生只能改一次

身分證亂填A123456789　害他信用破產

身分證亂填A123456789　害他信用破產

荷蘭身分證將取消性別欄位　官員：屬不必要資訊

荷蘭身分證將取消性別欄位　官員：屬不必要資訊

關鍵字：

一條龍身分證

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面