一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

記者羅婉庭／新北報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，身分證長年遭人冒用，跑警局、法院成家常便飯，造成極大困擾，由於他不符合變更身分證所需條件，新北市民政局表示，謝先生的個案是不符合變更條件，但該號碼已造成相當大的困擾，市府破例以專案方式協助，並通報相關機關。





▲身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

民政局表示，末尾4或整組號碼中有3個4即可申請，民眾可備妥資料到戶政事務所辦理變更，流程不會很複雜。謝先生可到戶政事務所申請統號變更，戶政事務所就會立即通報相關機關，例如健保署換發健保卡、地政事務所換發所有權狀、國稅局稅捐資料等。

至於過去造成謝條根最大困擾的信用問題，民政局表示，可協助發公函去聯徵中心，告知謝條根已變更統號，未來不會再繼續產生信用問題；但既有的金融機構要由謝先生自行前往做資料變更申請。

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，好在這幾年台鐵的案件大減，「久病成良醫」的他早已熟悉法律程序，晚年只想要陪2名女兒長大，懇求有心人士別再整他。

63歲的謝條根家住在新北市泰山區，從國中領到身分證後，「一條龍」的身分證字號就跟隨他至今，早年還覺得號碼好記覺得很酷，直到網路近30年開始發展起來後，他開始衰事連連，從網路詐欺、詐騙集團申請信用卡，甚至到辦網拍帳號都有人冒用，甚至還有少年用他的身分證字號要約網路援交，險些引起家庭革命。