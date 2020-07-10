身分證亂填A123456789害他信用破產　一條龍伯：連手機都辦不了

▲謝條根的身分證號碼實在太好記，所以經常遭冒用或是惡作劇。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

身分證別再亂填「A123456789」啦！63歲的謝條根因為這組身分證號碼常遭人冒用，20年來警局、地檢署跑透透，少說也有上百次，導致信用破產，連辦手機門號都被拒絕。如今各地官署幾乎都認得他，收到案件也不會再傳喚，總算讓生活回到常軌，未來只想平靜陪伴兩名女兒成長。

住在新北市泰山區的謝條根，因為身分證號碼為A123456789而被稱為「一條龍」先生，但也由於號碼太好記，過去經常遭有心人士冒用或是惡作劇，包含援交、訂票、公司逃漏稅、健保看病、詐騙集團申請信用卡、辦網拍帳號等等，就連內政部、健保局宣導政策的示意畫面也曾誤用，不過，政府單位得知這組號碼真的有人後，就馬上修正了。

▲謝條根曾公開呼籲，請大家別再害他了。

謝條根2016年間又被捲入網路訂車票的偽造文書案件，再次被檢警傳喚。當時他曾對媒體無奈表示，被冒用身分的狀況不是第一次發生，雖無意提告，但覺得很困擾，畢竟往返一趟路程少說也要2、3小時，相當累人，拜託「大家別再害我了」。

根據《自由時報》報導，由於謝條根無辜被捲入太多案件，跑警局或地檢署跑到許多承辦人員都認得他，知道他是「職業受害人」，後來就不再傳喚，近3年來總算可以過上平靜的生活；他坦言，因為晚婚的關係，收掉冰棒工廠的生意之後就全心回歸家庭，無奈受到冒用身分證事件影響，導致信用破產，連辦手機門號都不行，如今終於解套，只想好好陪伴兩名女兒成長，享受遲來的安穩生活。