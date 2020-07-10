他拍下區間車上一盒筆！內行人驚呆：這很貴耶　曝「＝丟了5000」爆熱論

▲有人將一盒畫筆忘在區間車上。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「同學你的彩色麥克筆忘記拿了！」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見他搭區間車時，看到對面座位上放著一盒彩色麥克筆。乍看之下就是有人把東西給忘了，但貼文意外引爆熱議，有人光看盒子就驚呼，這位同學是直接把5張千鈔給忘在火車上，「這盒很貴耶！孩子，父母賺錢很辛苦的啊！」

這位男網友貼出照片，可以看到，當時列車經過南靖站，要往水上、嘉義站，原PO所在的車廂似乎沒什麼人，但他對面的藍色座椅上卻放著一盒筆，看起來就是普通的透明置物盒。

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沒想到這盒物品意外引發討論，馬上有人留言「喔乾這個貴貴！」「生財器具竟然忘了，真的貴貴」、「哇！他可能要哭了，回家會被唸一頓」、「居然把那麼貴如同生命的東西亂丟。」讓網友好奇直問「從樓上到樓下都是貴、到底是多貴？透露一下。」

▲天啊！那不是畫筆！是5張千元大鈔啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

有人就公布解答，「我還回去看了價格，我那時候買4000多，現在要5000了」、「三代5060」、「一整盒72色的要5000多」、「沒辦法啊～這就是唸設計、美工、廣設科的命，人手一盒必買，作業、考試都要用到」、「唸這幾科的都必買，要練繪畫技巧用。升學考試也要用到」、「哭了，扣比可有夠貴，而且他還72（色）的。」

一張照片讓留言區暴動，讓原PO也忍不住笑說「這篇應該釣出許多設計系同學。」有人看到貼文還開玩笑「3倍券買的嗎？」沒想到另一名網友卻回覆「還要倒貼哦！」這一幕也讓其他人也熱論，「超貴的！同學啊！不要亂丟啊」、「這是他的生命啊，請你好好交給站務員，同是畫圖的謝謝你」」、「不見我真的哭個三天三夜」、「其實是炸彈，一下子引爆這麼多留言哈哈哈！」