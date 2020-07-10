1280月票搭破萬軌跡曝？苦苓神分析...結局跌破眼鏡：念在他很深情

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市長柯文哲上任後便力推「雙北1280定期票」，不料竟有民眾搭到破萬元，因此要求研究軌跡，進而引發外界熱議。名作家苦苓就在個人臉書上，針對此事進行獨特的分析，結局雖然令人「意想不到」，不過他也在文末強調，希望幫「阿北」查到軌跡後，可以念在主角的癡情上，不再追究此事。

由於許多網友都十分好奇，到底是誰可以使用定期票搭到破萬，因此苦苓就在臉書上分享了「天龍國傳奇」的故事。文中寫道，有一對年輕男女因北捷而相識、相愛，因此時常一起搭捷運到處遊玩，豈料女方過不久後，竟因車禍意外身亡，讓男方悲痛欲絕。

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▲名作家苦苓。（圖／記者黃克翔攝）

「天龍國傳奇」繼續寫道，男方為了完成女友希望「一輩子都一起搭捷運」的願望，所以每天都會帶上對方的照片搭乘捷運。故事最終神展開，苦苓寫道，男方「買了台北捷運的1280回數票，每天來回搭二三十趟、遍及各個路線；如果真要實際付費，可能一個月要花到一萬多元」。

故事令人為之動容，而苦苓也在文末寫出最終目的，「以上就是我幫『阿北』查到的軌跡，看在年輕人的這份癡情上，就請你不要再追究了好嗎？」

苦苓透過幽默又情感真摯的文筆分析此事，網友看到貼文後則紛紛留言表示，「把我的感動還來，剛好1280元」、「用這角度真是獨特」、「這故事有漏洞，坐捷運怎麼會有車禍呢」、「最強行動藝術家」、「可歌可泣」、「捷運之戀，感覺可以拍連續劇」、「被作家生涯耽誤的喜劇泰斗」、「抗議啦！為什麼是女生死掉」。