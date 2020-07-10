吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」1天42人死！　胡錫進：防範措施須比新冠更嚴

▲大陸援助哈薩克醫療物資。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國駐哈薩克大使館7月9日發文表示，提醒在哈薩克的中國公民防範「不明肺炎」，指該病致死率遠高於新冠肺炎。另一方面，吉爾吉斯也爆發了一種「社區獲得性肺炎」，8日一天就造成42人死亡。對此，《環球時報》總編胡錫進評論稱，哈薩克疫情嚴峻，中方的防範措施一定要比阻止新冠疫情從境外輸入還要嚴厲，另外對吉爾吉斯的「社區獲得性肺炎」同樣要高度防範。

中國駐哈薩克大使館早前指出，哈薩克的不明肺炎今年上半年共導致1772人死亡，其中6月導致628人死亡，包括中國公民。哈薩克國際通訊社近日也有報道當地肺炎個案上升一事，未有用上「不明肺炎」一詞，但提到在首都阿斯塔納每天有高達300人因肺炎送院治療。

《環球時報》總編胡錫進在微博就哈薩克疫情評論稱，哈國與新疆接壤，中國需要採取緊急措施防範哈國不明肺炎傳到新疆和大陸。

他指，《環球時報》早前曾緊急聯繫駐哈薩克的記者，得知該國的這方面信息還很少。而約翰•霍普金斯的即時資料顯示，哈國新冠肺炎迄今死亡264人，中國使館通報說，哈國今年上半年死於肺炎的人已經多達1772人。這些人是否都死於不明肺炎，哈國沒有精確解釋，並表示下周將通報更多信息。

胡錫進稱，哈國的新冠肺炎感染人數為53021人，「這與264這個死亡數字似乎很難對得上。」他還指出，鑑於該不明肺炎的致死率極高，哈國1800多萬人口，就已經出現那麼多死亡病例；中方的防範措施一定要比阻止新冠疫情從境外輸入還要嚴厲，另外對吉爾吉斯的「社區獲得性肺炎」同樣要高度防範，「我們需要迅速行動起來，切莫有一日之耽擱。」

此外，哈薩克和中國的鄰國吉爾吉斯截至當地時間本月7日只有99例新冠肺炎死亡病例，但有234人死於「社區獲得性肺炎」。吉爾吉斯的「社區獲得性肺炎」與哈薩克的「不明肺炎」是否有聯繫，目前尚不得知。

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