迎戰青埔！台茂購物中心5500坪公園綠地　7／11開幕5大遊樂設施免費玩

▲台茂購物中心規劃5500坪綠地公園，抓緊在地客。（圖／台茂提供，以下同）

記者蔡惠如／桃園報導

近期北部討論度最熱的消費話題區，莫過於桃園青埔莫屬，除了華泰名品城、IKEA、水族館與電影院也陸續到位，預計將成為購物與娛樂的全客層區域，而已在桃園南崁深根超過20年的台茂購物中心，近期也宣布購物中心旁、廣達5500坪「台茂公園」將於7／11開幕，內有5大遊樂設施讓民眾免費玩，主打「生活體驗」，預計1年可多吸100萬人次來館。

全台最大、廣達2.1萬坪的IKEA「新桃園店」，即將在7／23於青埔正式開幕，除了去年已正式全期開張的華泰名品城之外，加上由國泰引進4500坪、號稱北台灣最大水族館日本八景島新型態Xpark，也將在8／7對外開放，加上一旁的新光影城、旅館等設施，青埔桃園高鐵站旁即將變身成為全客層購物、休閒的娛樂場域。

對此，位於桃園市的台茂購物中心，則善用周邊綠地加以規劃設計，斥資8000萬改造成為台茂公園，5500坪大的空間內有兒童遊戲場、籃球場、直排輪場等親子設施外，還有圓形廣場與綠地規劃，以因應之後舉辦各種市集、野餐與戶外活動。

兒童遊戲場特色為引進韓國、瑞典等多種遊樂器具，包括3層樓高的圓頂攀爬架、盪鞦韆、攀岩滑梯、擺盪跳樁等等，結合購物中心側邊主題餐飲包括T.G.I Fridays、春水堂與星巴克的戶外座椅，民眾也能一邊享受戶外風景一邊用餐，成為更舒適的休閒場域。

台茂購物中心總經理苗延梅表示，台茂家庭客層佔比達55％以上，針對周邊的在地民眾提供更親民、方便的休閒場域，將購物中心的場域更融入民眾的生活模式，與青埔地區更為「目的型購物、娛樂」的營運，呈現不同特色，相信也會吸引更多民眾平假日前來。