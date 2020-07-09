　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

迎戰青埔！台茂購物中心5500坪公園綠地　7／11開幕5大遊樂設施免費玩

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

▲台茂購物中心規劃5500坪綠地公園，抓緊在地客。（圖／台茂提供，以下同）

記者蔡惠如／桃園報導

近期北部討論度最熱的消費話題區，莫過於桃園青埔莫屬，除了華泰名品城、IKEA、水族館與電影院也陸續到位，預計將成為購物與娛樂的全客層區域，而已在桃園南崁深根超過20年的台茂購物中心，近期也宣布購物中心旁、廣達5500坪「台茂公園」將於7／11開幕，內有5大遊樂設施讓民眾免費玩，主打「生活體驗」，預計1年可多吸100萬人次來館。

全台最大、廣達2.1萬坪的IKEA「新桃園店」，即將在7／23於青埔正式開幕，除了去年已正式全期開張的華泰名品城之外，加上由國泰引進4500坪、號稱北台灣最大水族館日本八景島新型態Xpark，也將在8／7對外開放，加上一旁的新光影城、旅館等設施，青埔桃園高鐵站旁即將變身成為全客層購物、休閒的娛樂場域。

▲IKEA青埔店。（圖／IKEA提供）

對此，位於桃園市的台茂購物中心，則善用周邊綠地加以規劃設計，斥資8000萬改造成為台茂公園，5500坪大的空間內有兒童遊戲場、籃球場、直排輪場等親子設施外，還有圓形廣場與綠地規劃，以因應之後舉辦各種市集、野餐與戶外活動。

兒童遊戲場特色為引進韓國、瑞典等多種遊樂器具，包括3層樓高的圓頂攀爬架、盪鞦韆、攀岩滑梯、擺盪跳樁等等，結合購物中心側邊主題餐飲包括T.G.I Fridays、春水堂與星巴克的戶外座椅，民眾也能一邊享受戶外風景一邊用餐，成為更舒適的休閒場域。

▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

台茂購物中心總經理苗延梅表示，台茂家庭客層佔比達55％以上，針對周邊的在地民眾提供更親民、方便的休閒場域，將購物中心的場域更融入民眾的生活模式，與青埔地區更為「目的型購物、娛樂」的營運，呈現不同特色，相信也會吸引更多民眾平假日前來。

▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

ET快訊
女業務勾人夫「摩鐵激戰」！狠嗆正宮：他叫我幫生小孩
王少偉遭重打...秒變臉「很屌就對了？」　哈孝遠急道歉
快訊／南韓首爾市長朴元淳身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基連續3天「買1送1」　網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸！

迎戰青埔！台茂購物中心5500坪公園綠地　7／11開幕5大遊樂設施免費玩

以為滑到靈異公社！全聯狂PO「暗黑涼意照」網笑瘋：武嶺那張最恐怖

Gap夏日大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折

懶人包／桃園購物中心振興券優惠　台茂滿額送1200、大江餐飲「買200送200」

王令麟出手回饋、黃偉哲賣得好「芒」　南化愛文芒果40分鐘狂銷1.2萬顆

8大品牌推出「電商聯合振興券」現領現折　門市消費可折抵

巴黎萊雅、媚比琳「買一送一」　藥妝通路滿額贈GODIVA 冰淇淋

太可愛！健身米奇、唐老鴨折疊水壺必收藏　小7全新迪士尼集點15日開跑

影／柯南迷衝！超商打造「懸疑消失之謎」新集點　神秘黑傘、黑衣人馬克杯超欠收

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

《我的婆婆》鍾欣凌演「22歲新嫁娘」　和許傑輝過往情曝光...喜歡這種身材的女人

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

肯德基連續3天「買1送1」　網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸！

迎戰青埔！台茂購物中心5500坪公園綠地　7／11開幕5大遊樂設施免費玩

以為滑到靈異公社！全聯狂PO「暗黑涼意照」網笑瘋：武嶺那張最恐怖

Gap夏日大減價！全場4折起　精選商品198元起　正價新品全面5折

懶人包／桃園購物中心振興券優惠　台茂滿額送1200、大江餐飲「買200送200」

王令麟出手回饋、黃偉哲賣得好「芒」　南化愛文芒果40分鐘狂銷1.2萬顆

8大品牌推出「電商聯合振興券」現領現折　門市消費可折抵

巴黎萊雅、媚比琳「買一送一」　藥妝通路滿額贈GODIVA 冰淇淋

太可愛！健身米奇、唐老鴨折疊水壺必收藏　小7全新迪士尼集點15日開跑

影／柯南迷衝！超商打造「懸疑消失之謎」新集點　神秘黑傘、黑衣人馬克杯超欠收

日職／王柏融代打沒安打有推進　陽岱鋼代跑沒得分

不用搭飛機！高級商務艙牛肉麵在家也能享用　東森購物獨家販售　

大火燒不掉「藝術卡車」行進！紙風車邀「全台最強火舞團」戶外演出

訂單回溫、中國大陸復原優於預期　廣越6月營收15.68億月增38.61%

張藝興罕見飆唱洗腦神曲　出奇招「超近距離」寵粉！

影／桃園正義會教訓吞款車手　祭「冰火五重天、裸綁八爪椅」等私刑凌虐

俄羅斯單日增6509例確診　國際航班禁令再延至8月　

中小企業放款前5月衝2298億達成率破7成　3家銀行增加最多！

獨立製錶品牌機芯工藝超美　數量少讓大戶甘願等

中職／洋投對決！象悍萊福力戰索沙　猿獅威拉諾對羅里奇

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

消費熱門新聞

OL控訴摩斯飲料「杯蓋有蛆」嚇呆

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

黑、綠迷彩+5色中衛口罩　7/9開賣預告　

全聯狂PO靈異照網笑瘋：嚇到支援收銀

「三倍券預購」第二輪開跑了！4大超商優惠先看

高雄3百貨推振興券回饋

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

萌翻！小7迪士尼新集點15日開跑

屈臣氏網店今開賣中衛口罩「炫霓紫」

懶人包／桃園購物中心振興券優惠

柯南迷衝！超商打造「懸疑消失之謎」新集點

貝童彤用一罐「國民醬料」滿足全家人味蕾

7/10-7/12康是美推出滿711元現折100元

711小7門市開賣10萬個限量福袋

更多熱門

相關新聞

懶人包／桃園購物中心振興券優惠

懶人包／桃園購物中心振興券優惠

振興券即將在7／15正式上路，桃園在地購物中心包括台茂、大江也紛紛公布優惠券方案，台茂主打使用紙本振興券，搭配現金與信用卡消費，最高可回饋1,200元抵用券，其中包含300元的主題餐廳券；大江則祭出特定餐廳使用紙本振興券，立即回饋「等值」優惠券搶客；林口三井OUTLET則推出消費滿2,000元，即可兌換200元抵用券與50元美食抵用券。

17歲妹工作第5天…生產線上被副理強勾回租屋處嚇壞

17歲妹工作第5天…生產線上被副理強勾回租屋處嚇壞

房價比雙北親民　桃園每百戶家庭就有2.4戶買房

房價比雙北親民　桃園每百戶家庭就有2.4戶買房

公司旅遊勾人夫！女業務嗆正宮：他叫我幫生小孩

公司旅遊勾人夫！女業務嗆正宮：他叫我幫生小孩

桃園租金補貼申請　資格大幅放寬

桃園租金補貼申請　資格大幅放寬

關鍵字：

台茂青埔台茂公園購物中心桃園

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

蕾菈立遺囑道歉父母親！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面