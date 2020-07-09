17歲妹工作第5天…生產線上「被副理強勾回租屋處」嚇壞！他扯：以為是害羞

▲桃園17歲少女到職才5天，竟被副理拖回租屋處強吻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台北報導

桃園市一名在人力派遣公司擔任副理的男子阿亦（化名），見到職才5天的新人小萍（化名）竟心生邪念，下班後硬將人拉回家中，還強吻對方。事件曝光後，阿亦辯稱「我以為她是害羞」，但法院不採信他的說詞，日前依強制猥褻罪判阿亦有期徒刑8月，全案定讞。

判決指出，阿亦2016年11月19日凌晨4時30分左右，在廠區見到小萍便用右手搭肩，勾摟對方頸部，將人硬扯回租屋處，接著強摘小萍的口罩，用身體箝制對方的行動，雙手向上拉、按住她的頭部，不顧對方抗拒強吻得逞，嚇得小萍用力掙扎，找到空檔便奪門而出報警處理。

阿亦辯稱，是小萍自願到他租屋處，他才以為雙方互有好感，在親吻小萍之前也有先詢問，聽見她掙扎說「不要」之後就放手了，絕對沒有強制猥褻的意思，也沒有摸到其他部位；但小萍回憶起當時被強拉進房的過程，害怕表示，當時她很想抗拒，但「我根本沒有辦法抗拒，我幾乎是被提著走的」，她透露，自己才到公司上班5天，根本不認識阿亦，當場打臉他的說法。

法院勘驗監視器畫面發現，阿亦當時用右手勾住小萍的頸部，再抓住小萍右手腕放置在對方胸前，用「勾拉」的方式帶著小萍往前走，不採信阿亦的說詞，認為阿亦仗著年齡、資歷、社會經驗及氣力上優勢，在廠區生產線強行將小萍帶至租屋處，審理時還故意將小萍不知所措的反應說成是害羞閃避，再次傷害對方。

一、二審法院皆依強制猥褻罪判阿亦有期徒刑8月，案經上訴最高法院仍遭駁回，全案確定。

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