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懶人包／桃園購物中心振興券優惠　台茂滿額送1200、大江餐飲「買200送200」

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▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

▲桃園購物中心針對7／15上路的振興券，近期也釋出回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

提振經濟的振興券即將在7／15正式上路，桃園在地購物中心包括台茂、大江也紛紛公布優惠券方案，台茂主打使用紙本振興券，搭配現金與信用卡消費，最高可回饋1,200元抵用券，其中包含300元的主題餐廳券；大江則祭出特定餐廳使用紙本振興券，立即回饋「等值」優惠券搶客；林口三井OUTLET則推出消費滿2,000元，即可兌換200元抵用券與50元美食抵用券。

桃園地區近期消費話題不斷，除了青埔即將開幕最新八景島水族館、影城與全台最大IKEA，在地耕耘已久的台茂購物中心、大江購物中心也紛紛看準7／15開跑的振興券，推出優惠方案吸客。

台茂購物中心
7／15起至8／31期間，台茂針對MORE利卡會員，推出紙本振興券優惠，民眾可持紙本振興券消費3,000元＋現金或刷卡6,000元，可兌換900元商品抵用券與300元主題餐廳抵用券，意即消費9,000元可獲1,200元抵用券。若一次消費未達9,000元，也可使用1,000元紙本振興券＋現金或刷卡消費2,000元，可獲300元商品抵用券與300元主題餐廳抵用券，等同消費3,000元可獲600元抵用券。其商品券抵用期限從7／15至9／15。

▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

大江購物中心
7／15至8／2期間，單筆消費滿999元送100元抵用券，指定店櫃消費滿4,500元送300元抵用券。而持大江聯名卡友刷卡消費滿3,000元再加送200元抵用券。另外輕奢品牌萬寶龍、點睛品、腕錶及珠寶店櫃單筆消費滿5,000元還可現抵500元。

針對實體三倍券優惠則以櫃位為主，如Timberland憑500元面額的實體三倍券消費，滿5,000元可現抵1000元。古拉爵、藍屋用餐使用面額200元的振興券，可獲贈200元優惠券；面額500元則可獲贈600元優惠券，添好運持面額為200元及500元的實體振興券消費，可再獲得200和500元米其林現金券。

▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

若振興券綁定信用卡的民眾，也針對13家特定銀行業者推出刷卡滿額禮活動，活動期間持大江聯名卡，於館內餐廳單筆消費滿3,000元，即可獲得690元電子現金券。中信卡友消費滿4,500元最高可獲得900元抵用券。

MITSUI OUTLET PARK林口
7／15至8／20期間，推出「振興三倍券經濟學」活動，首波祭出APP會員憑當日單筆2,000元發票，即可兌換200元商品抵用券與50元美食抵用券，以及店舖振興券，內含各特定專櫃滿千抵百、買一送一、指定贈禮優惠等，名額限量3000份，索取完畢後則進入第二波促銷活動，APP會員憑當日單筆2,000元發票，送100元商品抵用券與店舖振興券，名額限量5000份。

▲桃園購物中心振興券回饋方案。（圖／台茂、大江、三井不動產提供）

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