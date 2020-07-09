桃園地方稅務局捐雲端發票　連續10週送612份好禮

▲桃園地方稅務局舉辦捐雲端發票，連續10週送612份好禮。（圖／地方稅務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

好康來了！桃園市地方稅務局舉辦「捐雲端發票換電子票券」活動，自即日起於官網線上隨時捐贈雲端發票累積點數，將有10週的「享樂週週送、好禮兌換趣」不同主題兌換活動，每周一上午9時起開始兌換，有摩斯漢堡、丹堤咖啡等612份贈品，數量有限，換完為止。

地方稅務局指出，參加民眾可於該局指定網頁中輸入手機號碼、手機條碼及驗證碼等資料即可登入。(若尚未註冊，請依頁面指示，填入相關資料，完成註冊)；登入後，線上捐贈雲端發票，捐贈1張雲端發票即獲1點，依不同活動兌換不同獎項。

▲▼桃園地方稅務局舉辦捐雲端發票，連續10週送612份好禮。（圖／地方稅務局提供）

活動時間：即日起至9月13日共10週，依捐贈發票張數不同，兌換的好禮也不同；每週活動，1個手機條碼僅限兌換1次。需捐贈發票金額10元以上，未屆開獎日且未列買受人名稱或統一 編號之發票。

另外，每週兌換的電子票券，將於次週三前以手機簡訊發送。成功兌換者請於電子票券兌換期限前(自系統發出日起算6個月內)兌換完畢，倘未於期限前完成兌換，或未開機沒收到簡訊者，不得向主辦單位為任何主張或請求。歡迎民眾踴躍參加，不要錯過好康！

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