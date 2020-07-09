桃園5公園開放戲水！7/14起清涼一夏　詳細時間表出爐

▲桃園開放公園戲水。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

暑假到了，桃園公園開放戲水時間及地點出爐囉！今年受到疫情影響，幾經評估終於開放，首先登場的是龍潭區運動公園戲水設施，7月14日起至8月30日，每周二、三、四上午9時至下午5時開放使用，周六、日延長至下午6時，讓喜愛玩水的市民朋友們可以更盡興！

緊接著7月15日，桃園區永康公園、陽明公園、民族公園及建國公園等戲水設施，每天上午10時至下午6時開放戲水，一路玩到暑假最後一天8月31日！

▲▼桃園開放公園戲水。（圖／工務局提供）

只想看水不想玩水的市民朋友，可以從7月15日開始到7月31日，到中壢區光明公園、莒光公園、六和兒童公園及龍岡萬坪公園觀賞噴泉，以下是中壢區開放噴泉的時間表：

光明公園「音樂噴泉」：每日開放時間為下午8時30分及9時30分（每次30分鍾）。

光明公園「水舞噴泉」：每日開放時間為上午10、11時、下午3、4、5、6時共6次，每次10分鐘。

莒光公園：每日開放時間為下午2時至7時，每個整點噴水10分鐘。

六和兒童公園：每日開放時間為上午9、11時、下午1、3、5時，每次10分鐘。

龍岡萬坪公園：每日開放時間為下午2時至7時，每個整點噴水15分鐘。

另外，為了顧及安全衛生，各開放戲水的公園將有水質清潔保養日：

桃園區永康公園及民族公園為周一、建國公園為周二、陽明公園為周三、龍潭區運動公園為周一及周五，請市民朋友多留意開放資訊！市府工務局呼籲，從事戲水活動時仍請注意自身安全，結束後勤加洗手清潔，才能玩得盡興唷！

・一年四季一瓶就搞定