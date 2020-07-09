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港版國安法危害人身安全　陸委會：審慎評估前往或過境陸港澳

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▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對港版國安法以及43條實施細則，陸委會副主委兼發言人邱垂正9日例行記者會上指出，該法以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，令外界為之驚愕並高度質疑。他呼籲國人審慎評估前往或過境陸港澳行程，留意個人人身安全。

邱垂正表示，港版國安法及其第43條實施細則分別於109年6月30日及7月7日實施，由於條文內容模糊不清、浮濫，加上實施之初，已有港人遭拘捕及檢控，對我國人赴陸港澳及在陸港澳之風險大增。

他提到，港版國安法對於違反所謂「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等訂有極重的刑責，「此種以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，外界為之驚愕並高度質疑。」

▲中共總書記習近平簽署港版國安法，現予公佈，自公佈之日起施行。（圖／路透社）

▲港版國安法於7日刊憲實施。（圖／路透社）

邱垂正指出，在陸港澳之人士不論國籍，只要涉及港版國安法，受到監控、任意執法，甚至被拘留或遣送至中國大陸判罪的風險都將大增，「提醒國人如已在陸港澳或過境陸港澳轉機，應注意港版國安法可能對個人人權和人身安全的危害；倘若尚未赴陸港澳，應審慎評估，倘有疑慮，建議避免前往。」

香港特別行政區政府在6日刊憲，由特首林鄭月娥召開國安委會議，公布「港版國安法」的43條實施細則，並於7日生效，當中含有7大要點，包括授予港警監管網路言論的權力，政府在必要時也能凍結、限制、沒收及充公危害國安的相關財產。

另據《香港01》報導，港版國安法刊憲後，港警評估立法具震懾效用，加上近期示威活動及衝突的數字顯著減少，已決定自12日起重組專門應付示威活動的「踏浪者」行動人手，當中六大總區應變大隊的三大梯隊、共6000名防暴警員，約3500人將「解散」返回例行前線警務工作。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法引起全球關注。（圖／路透）

 
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