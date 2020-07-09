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快訊／澳更新對港旅遊警示「可能面臨拘留風險」！　中止與港引渡條約

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▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲聯邦政府今（9）更新對香港的旅遊建議，稱澳洲公民不應前往香港，若留在香港面臨被拘留的風險，原因正是7月1日上路的港版國安法。澳洲如今對香港的旅遊警示為最高級第四級「不要前往」（Do not travel），總理莫里森（Scott Morrison）稍早也宣布，澳洲中止與香港的引渡條約。

澳洲媒體News.com.au引述澳洲外交貿易部的建議指出，依據新的香港國安法，澳洲公民可能面臨驅逐出境或被轉移至中國接受起訴，「該法全面適用範圍及如何實施現階段尚待釐清，基於模糊的國家安全理由，澳洲公民被拘留的風險可能增加，可能在無意中觸法，我們建議不要去香港旅遊。」

▲▼ 澳洲聯邦政府今（9）更新對香港的旅遊建議，稱澳洲公民不應前往香港，若留在香港鄉面臨被拘留的風險。（圖／翻攝自澳洲外交貿易部網站）

▲澳洲聯邦政府今（9）更新對香港的旅遊建議，稱澳洲公民不應前往香港，若留在香港面臨被拘留的風險。（圖／翻攝自澳洲外交貿易部網站）

目前澳洲對香港的旅遊警示為最高級第四級「不要前往」（Do not travel）。

莫里森稍早表示，政府除了中止與香港的引渡條約，也將延長部分在澳香港公民的簽證，以應對中國對香港個人自由的打壓。

香港去年爆發大規模抗議示威，經常伴隨著暴力行為，北京政府以實施港版國安法作為回應，鎖定顛覆國家、分裂國家、恐怖主義、勾結外國等行為，最高刑罰可判處無期徒刑。此法繞開香港立法機關，是香港1997年主權移交後所面臨的一大變化。

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