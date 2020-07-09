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雲林縣林內鄉種出10斤重「芋頭王」　農民拍賣捐公益

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▲林內鄉民蔡當茂收到朋友贈與的芋頭種苗隨意種在自家田頭，昨日收成竟發現種出「芋頭王」。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲林內鄉民蔡當茂收到朋友贈與的芋頭種苗隨意種在自家田頭，昨日收成竟發現種出「芋頭王」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉因地質氣候關係是和芋頭生長，而成芋頭主要產地，一位林內鄉民蔡當茂收到朋友贈與的芋頭種苗隨意種在自家田頭，昨（8）日收成竟發現種出「芋頭王」重達10台斤多，蔡當茂把這顆「芋頭王」拿到「林內教芋部」拍賣，將把所得送給公益團體。

蔡當茂指出，去年底朋友送給他收棵芋頭種苗，他隨意種在自己辣椒園的田頭，並沒有花費太多心思照顧它，這幾棵芋頭外觀莖葉也沒有特別之處，昨天前往辣椒園採收芋頭時，發現有顆芋頭長得特別大，拿回家一秤竟然重達10台斤5兩多，他與太太都嚇了一跳。

請繼續往下閱讀...

蔡當茂表示，其實光是芋頭上的「芋仔子」割下來稱就超過10台斤，加上芋頭本身重量超過20台斤，是他見過最大顆的芋頭，芋仔子內質細緻，芋頭本身風味應該也不錯。林內鄉長張維崢說，芋頭是林內主要農產品，也是第一次看到這麼大顆的芋頭，大家可以來教芋部欣賞芋王，同時品嚐林內最優質芋頭等農特產品。

教芋部長林建安表示，這顆芋王比邊的芋頭大達5倍，目前放在林內教芋部拍賣，以目前芋頭每台斤市價約50元左右，底標是500元，目前已出價到2000元，拍賣將於本周日截止，拍賣所得將全數捐作公益。

▲林內鄉民蔡當茂收到朋友贈與的芋頭種苗隨意種在自家田頭，昨日收成竟發現種出「芋頭王」。（圖／記者蔡佩旻翻攝

▲林內鄉民蔡當茂種出的「芋頭王」重達10台斤5兩多，目前放在林內教芋部拍賣。（圖／林內教芋部長林建安提供）

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