全聯也推+1元多一件？全聯先生帶頭做好事一塊愛心捐

▲全聯先生參與公益愛心捐，邀請民眾一塊做好事。（圖／翻攝自影片）

記者林璟倩／綜合報導

擁有超高人氣的全聯先生，最近到全聯門市身體力行支持公益，竟然捐…1元！近期全聯佩樺基金會釋出全新公益形象影片，以大家耳熟能詳的「+1元多一件」概念發起「愛從1開始」計畫，打破民眾過去對於捐款一次要花很多錢的刻板印象，鼓勵大家善用手邊零錢發揮愛心，到門市小額捐款就能幫助無數台灣弱勢兒少。

全聯佩樺基金會成立近10個年頭，長期扶持18歲以下弱勢兒少，至今已經投入超過1億7仟萬，提供生活所需之關懷照顧，並致力引導他們提升自信完成心中夢想。門市零錢捐「愛從1開始」計畫，今年預計與伊甸社會福利基金會、罕見疾病基金會、聯合勸募基金會及家扶基金會等4大公益團體合作，透過年度公益片《加1元多一件好事》，由全聯先生帶出門市零錢捐的意義，傳達每一塊小小的銅板發揮的價值，使孩童感到快樂與幸福。

▲到全聯門市愛心捐可幫助弱勢兒少。（圖／品牌提供，下同）

平時加1元多一件，是為了花錢買到優惠、選到好商品，然而當1元能幫助有需要的孩童，就有更多好事能天天發生。全聯佩樺基金會製作的公益片《加1元多一件好事》影片開場由全聯先生對著鏡頭介紹眾多商品，畫面中一件件貼著1元的商標，凡舉筆電、鋼琴等，原本以為是促銷最新優惠商品，好康拿不完，感覺十分划算，然而這些+1元多一件卻是為了將物資與關愛送達偏鄉，幫助孩子有書念、能溫飽，並享有完善教育資源，讓他們能無憂無慮快樂成長、勇敢築夢。

▲全聯號召消費者發揮愛心，讓小小銅板實現「多1元加一件好事」的力量。

全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇表示，結合門市零錢捐「愛從1開始」計畫，2013年至今合作超過21個社福單位，並於全台1000多家門市設置愛心零錢箱協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，目的讓公益成為生活中的一部分，號召消費者發揮愛心，讓小小銅板實現「多1元加一件好事」的力量，照顧全台偏鄉地區的弱勢孩童，成為他們成長的幕後推手。