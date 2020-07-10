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一場醫療疏失「母患上敗血症！」她求白沙屯媽救命　3次生死關後…盼來神蹟

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▲▼ 。（圖／Eileen Chou授權使用）

▲女網友透露戴大斗笠的是她的舅舅，「今年由他幫我背著標語走全程進香。」（圖／Eileen Chou授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

白沙屯媽祖救了敗血症開刀的母親！Eileen Chou在臉書公開社團《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》貼出自己的故事，說今年5月初，她的媽媽因為一場醫療疏失，導致嚴重敗血症。當時她在手術室外磕頭跪求一夜，希望白沙屯媽來救命，「是聖母慈悲賜福，媽媽住院44天，歷經3次生死交關，終於在6/15平安出院。」

Eileen Chou回憶起自己跟媽祖說，「請您念在我們這些兒女孝順的份上，把媽媽留下來，讓我來照顧盡孝」，雖然術後照顧很辛苦，但她不怕，不僅會把這件事當成人生課題，也很願意修這堂課，只希望白沙屯媽祖幫助母親度過難關，讓她能繼續盡為人子女之孝道。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／Eileen Chou授權使用）

▲看到其他香燈腳自發性製作標語背著走，讓原PO很動容。（圖／Eileen Chou授權使用）

「那個難熬的深夜，我不斷地向神佛重覆著我的祈求。只是，不斷地，重覆著……」，原PO表示，白沙屯媽祖還真的救了敗血症開刀的媽媽，「歷經4小時的手術，醫師說媽媽手術過程中一度休克，用了一劑升壓劑，施行CPR，媽媽生命跡象恢復穩定。」

她透露，母親節當天，她在白沙屯媽祖殿前發誓，會一世背著「孝順行善不能等，愛要及時」的板子，跟著媽祖走全程香路。之後母親歷經3次生死關頭，在6月15日出院，讓她非常感動「是神蹟，很大很感恩的神蹟。媽媽出院後陸續恢復的不錯。」

Eileen Chou接著說，今年她只參加媽祖起駕夜一晚，她的舅舅則背著「孝順行善不能等」的板子繼續走，讓她很動容的是，一路上都看到有人背著同樣的標語一起走，「謝謝今年背負這句標語行腳的陌生香燈腳。我不認識您，但我衷心誠摯的感謝您。」

▲▼ 。（圖／Eileen Chou授權使用）

▲許多人都背著「孝順行善不能等，愛要及時」的板子啟程。（圖／Eileen Chou授權使用）

女網友直說，過去3年她都是一個人背負這句標語跟媽祖走全程，自己的影響力有限，但看到現在有這麼多人也加入教化人心的隊伍，讓她心裡是滿滿的感謝，「香燈腳自發性的製作標語背負，從善教化人心，讓我很動容。」

最後Eileen Chou也告訴《ETtoday新聞雲》，她願意將故事分享出來，是希望讓更多人能「孝順、行善」，「珍惜身邊每個您愛的人和愛您的人，珍惜生命的每一個當下。有時，一個轉身便是永恆」，也強調「不孝父母，敬神無益！」直呼愛要及時。

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