白沙屯媽為香燈腳消暑「招雨神」　停轎鎮安宮下起西北雨...他開心喊：神蹟

▲信眾雙手合十跪在廟前廣場虔心祈福。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖回鑾10日中午駐駕彰化縣溪湖鎮鎮安宮，雲林縣西螺鎮鎮南宮的數百信眾也跟著徒步隨行，原本酷熱的天氣就在媽祖鑾轎停下後不久，忽然間涼風不斷地吹來，接著就在溪湖鎮下起了一陣大雨，天氣也變得涼爽許多，鎮安宮總幹事在受訪時說，怕這群虔心的香燈腳中暑，招來雨雲，這真的是媽祖神蹟。

請繼續往下閱讀...

上午媽祖鑾轎進入埤頭鄉彰水路，1名患有心臟病的小妹妹與親友跪在鑾轎前向媽祖祈福，此時媽祖神轎停在在原地搖晃、震動，並向妹妹靠近；鑾轎壓在女童身上祈福，妹妹當場落淚哀號，甚至一度腿軟，在眾人的攙扶與安撫下，情緒才漸漸緩過來，這段影片感動數萬人，按讚幫女童加油。

▲攔轎加持！羅小妹「飆淚腿軟」。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

中午的這一場雨來得急又去得快，就連記者要趕去鎮安宮途中也被淋得一身濕，許多香燈腳都說，今天彰化下了一場大雨，媽祖的庇佑，鑾轎停好不久，一陣大雨就到，天氣真的舒服極了。

鎮安宮的主委說，白沙屯媽祖鑾轎只要到溪湖鎮，一定駐駕鎮安宮，去年鑾轎休息30分鐘，這幾天廟裡的許多志工都一直焚香祈求媽祖駐轎，沒想到今年停了3小時，又下了一場及時雨，徐徐的涼風吹來，真的很開心。

▲白沙屯媽祖回鑾駐駕溪湖鎮安宮。

媽祖鑾轎到下午3點才起轎，廟前聚集許多各地的信眾前往膜拜，沿路有許多店家民眾設點心站發送飲料及餐盒，現場今天趁著小孩考完試，一家人搭車從台南到彰化下車，跟著媽祖徒步遶境，還有一名阿公連續多年陪著媽祖從雲林騎著腳踏車回到拱天宮，跪在媽祖面前誠心祈福，讓人心生感動。

►只要827元！台北凱撒飯店自助餐吃貨狂推 爐烤牛排、海鮮、哈根達斯全下肚