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隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」　被舅舅問1句...她超齡回惹鼻酸

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▲羅小妹。（圖／張先生授權引用）

▲羅小妹今天的手術非常順利。（圖／張先生授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，長途跋涉前往雲林縣北港朝天宮進香，而今年最受矚目的「嬌點」之一，莫過於四度動刀的羅小妹，年僅6歲的她在舅舅的陪伴下，跟隨進香祈求媽祖保佑平安。今天是羅小妹開刀的日子，事後舅舅透露，手術一切順利，也非常感謝眾人為她打氣加油。

來自花蓮的羅小妹左耳不明原因罹患蜂窩性組織炎，從2019年至今已動過3次手術，為了在第4次開刀前，向媽祖祈求平安，她與舅舅坐火車從花蓮來到苗栗，跟著進香隊伍徒步走到北港朝天宮。

請繼續往下閱讀...

過程中，羅小妹隨身背著寫有「祈求媽祖保佑我手術順利，勇往直前」牌子，其嬌小身影在隊伍中格外吸睛，而她與舅舅也在9日上午，送完白沙屯媽祖出城後隨即返回花蓮。

▲羅小妹。（圖／張先生授權引用）

▲可愛的身影讓信徒們印象深刻。（圖／張先生授權引用）

昨晚，舅舅發文致謝，表示「這3天裡面，我們感受到滿滿的祝福，謝謝大家為妹妹集氣，大家都希望妹妹能夠平安，渡過艱難的關卡，想要把身邊的祝福帶給妹妹，你們的心意我們都收到了。」

當天在跟媽祖辭駕後，舅舅也問她，明年是否還願意跟隨媽祖的腳步；而羅小妹則童言童語地回答，不管天氣狀況如何，都願意陪媽祖婆走這段路。

▲白沙屯媽祖進香團今年最小香灯腳羅小妹妹，與舅舅一同踏上祈福進香之路進入北港。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲羅小妹說，明年不管天氣狀況如何，都願意陪媽祖婆走這段路。（圖／翻攝自白沙屯媽祖北港進香gps）

今天正是羅小妹開刀的日子，關心此事的信眾張先生替她發文報平安，而舅舅也透露，手術於11點順利結束，羅小妹的狀態相當不錯，只要再住院一天，就可以回家休養了。

對此，網友們鬆了一口氣，慶幸地說「祝妹妹早日康復，媽祖婆會保佑你」、「羅小妹加油！有時間要到白沙屯來喔」、「舅舅辛苦了，小女孩加油加油」、「太棒了，剛剛我還在想妹妹不知怎麼樣了，就跳出這篇文，整個開心...早日康復唷」、「早日康復，家人也可以放下心中的石頭了」、「聖母慈悲賜福給大家」、「恭喜妹妹」。

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