雲端最前線／高市議長寶座不保？國民黨恐將面臨「五連殺」？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨高雄市議員吳利成、陳麗娜5日宣布退出黨團，讓議長補選遭逢變局，若連同總統、立委、罷韓、市長補選，國民黨可能連遭五殺。就連秘書長李乾龍也說，如果議長補選敗北，他跟國民黨主席江啟臣都會「走路」。這場高雄市長補選成黨魁保衛戰？江啟臣回應，黨中央與黨員共同輔選自己的提名候選人，是天經地義，黨會盡全力輔選。《雲端最前線》7日邀請高雄市議員黃紹庭、桃園市議員王浩宇、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲ 國民黨候選人李眉蓁拜票 。（圖／記者洪正達攝）

2018年台北市政府推出1280定期月票，可以搭乘捷運、公車無限次「吃到飽」，鼓勵雙北市民眾多搭大眾運輸，但柯文哲指出竟有人搭超過「萬元」，質疑是利用捷運送快遞疑似遭到濫用，要求交通局調查，未來月票可能變「吃不飽」設定天花板？市府強調沒知道真相前不會亂下政策，但消息一出被網友噓爆，合法使用卻要被查使用紀錄，根本侵犯隱私。

港版國安法6月30日實施，香港特區特府7月6日晚間刊憲公布實施細則，定於7日起生效，內容包括限制受調查的人離開香港、凍結危害國安相關財產，甚至可向外國及「台灣政治性組織」及其代理人要求就涉港活動提供資料，若不提供，可被判罰款10萬港元（約合新台幣40萬元）和監禁六個月。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。