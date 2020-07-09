快訊／被《屠殺》作者罵「Liar」　柯文哲親赴北檢說明提告誹謗

記者劉昌松、羅志華／台北報導

台北市長柯文哲在2018競選連任期間，美籍作家葛特曼在台發表《屠殺》中文版，質疑柯文哲介紹病患到大陸接受活體器官移植，葛特曼並抨擊柯是「Liar(騙子)」，柯委由律師控告葛特曼涉嫌加重誹謗，今天親自到台北地檢署接受檢察官訊問。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝2018年間出版伊森‧葛特曼(Ethan Gutmann)寫的《屠殺》(The Slaughter)中文版，吳並引用書中內容，告發柯文哲介紹病患到大陸接受從法輪功學員身上摘下的器官移植，涉嫌《殘害人群治罪條例》，台北地檢署當時傳喚葛特曼作證，表示相關內容確實是採訪柯文哲所得。

但是葛特曼印象中，柯沒有說過大陸的移植器官來自法輪功學員，檢察官認柯當時是去演講、發表葉克膜技術，很難掌握台下與會者的背景，除了到大陸，也到東南亞各國多次進行葉克膜教育訓練，而出國演講的人，很難掌握到台下與會者的背景，因此認為無證據顯示柯文哲涉嫌《殘害人群治罪條例》，2020年3月間已經處分不起訴柯。

雖然葛特曼的證詞對柯有利，不過他在中文版新書發表會中，曾質疑台北市長柯文哲涉將病人引介到中國大陸接受器官捐贈，還稱柯是「Liar（騙子）」，柯當時認為，「liar是非常嚴重的指控，尤其對一位講究誠信、正直的政治工作者來說，名譽與誠信是柯文哲的底線，不容退讓。」委由律師向北檢控告葛特曼涉嫌誹謗。

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