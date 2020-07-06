複製悠遊卡「儲金翻倍！」2外籍女誤觸法不起訴　台灣夫妻詐114元要寫悔過書

▲檢警發現有乘客複製卡片，讓儲值金翻倍重複使用。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

2名來台工作的新加坡女子合租房子，房東卻只給了1張附有悠遊卡功能的門禁卡，2女覺得不方便，趁回新加坡時找人拷貝門禁卡，卻不慎複製悠遊卡資料，台北地檢署調查認為2女非故意犯罪，處分不起訴，不過另外有對台灣夫妻卻是故意拷貝悠遊卡，還用來搭捷運，詐騙了114元的儲值金，事後和悠遊卡公司和解，獲得緩起訴。

據了解，譚姓和林姓(皆譯音)2名新加坡籍女子因為只拿到租屋處的1張門禁卡，覺得各自工作時間不同，出入不方便，想起家鄉有複製門禁卡的店家，因此在回新加坡的時候，請人幫忙拷貝了2張門禁卡，2女各拿了1張，多留1張給來訪親友進出使用。

但是房東給的原始門禁卡，同時也有悠遊卡功能，且裡面仍有儲值94元，資料也都整個被拷貝到新卡上面去，2018年間，2女和親友分別拿去搭捷運，被系統發現，有重複從94元儲值金開始扣款的異常序號，悠遊卡公司向台北市刑大報案。

▲檢察官認為複製悠遊卡觸犯詐欺、偽造支付工具電磁紀錄等罪嫌。（資料照／台北捷運）

檢警接案後，一度懷疑是不法集團大量複製假卡，清查後，只發現另外1對江姓夫妻也用類似手法，詐騙悠遊卡儲值金，江姓夫妻被循線找到後坦承，是在2019年間，參加台北燈會時，遇到攤商推銷，可以複製悠遊卡資料，變成貼紙貼在手機上使用，不知道會觸法。

事後這對夫妻和2名新加坡女子都與悠遊卡公司達成和解，4人都認錯並賠償悠遊卡公司損失，檢察官調查認為，2名新加坡女子單純想拷貝租屋處門禁卡，不知道新加坡店家會把悠遊卡資料也被複製，不是故意犯罪，因此處分不起訴。

至於江姓夫妻則是從一開始就知道是要複製悠遊卡，雖然事後仍有陸續儲值，但是一開始卡片內的114元儲值金，經複製後，會在偽卡內憑空又多出114元可供消費，已經涉嫌詐欺、偽造支付工具之電磁紀錄等罪，考量這對夫妻已取得和解，要求他們各寫1份悔過書後，給予緩起訴處分1年。

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