宿醉後下面有感覺睜眼驚呼「你是誰」　四角褲男奪門而出：幫她蓋被撥髮

▲女子酒醉回男女混宿旅舍休息時，遭室友趁機摸下體猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

小珮(化名)日前投宿台北市松山區某青年旅館，某天晚上喝醉回到男女混宿的房間倒頭就睡，隔天清晨隱約感覺有人在摸下體，睜眼發現陌生男子，驚呼：「你是誰？在幹嘛？」只穿著四角褲的李姓男子奪門而出，沒多久又回房穿上衣服，堅稱只是要幫小珮蓋被子、撥頭髮，台北地檢署根據旅社監視器等事證，8日依趁機猥褻罪起訴李男。

20多歲李姓男子在5月間，為了參加在台北舉辦的心靈成長課程，選擇投宿價位較低的青年旅館，被安排到的男女混宿多人房是上下鋪，而且剛好只有李男和長期投宿的小珮2名房客，事發當天清晨，李男見小珮睡死在床上，竟起色心，趴到小珮身旁上下其手。

小珮因為前一晚喝多了，只能隱約感覺下體怪怪的，努力睜開眼睛發現赤裸的李男，驚呼：「你是誰？在幹嘛？」李男被嚇到，奔出房門，但沒多久又回房穿了衣服再次離開，小珮則因宿醉難受，掙扎1個多小時才爬起床，向旅社人員投宿並報警。

李男到案否認對小珮伸出狼爪，辯稱只是要幫小珮蓋被子、撥頭髮，但是因為房間外的監視器拍到，李男只穿著四角褲，短時間驚慌進出的樣子，不採信李男辯詞，認定他涉嫌利用小珮酒醉不醒人事的機會，犯下趁機猥褻罪。

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