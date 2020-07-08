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愛車沾狗屎！空地狠棄4流浪幼犬　他見「曬乾狗屍」爬滿蛆急撇：與我無關

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▲▼流浪狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子因為隨意棄置流浪幼犬，造成狗隻慘遭烈日活活曬死，得負刑責。（示意圖／ 非當事狗隻／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名謝姓男子平時固定將愛車停放於一處設有金紙行在內的停車場，卻不滿車輛遭流浪狗排泄物汙染，竟擅自帶4隻流浪幼犬前往88快速道路旁的空地棄置，導致其中2隻幼犬遭高溫烈日活活曬死。對此，高雄地院認為謝男行徑已違反《動物保護法》，判謝男拘役30日，得易科罰金，再併科罰金20萬元。

判決指出，整起事件發生於2018年9月27日凌晨，謝男不滿流浪犬排泄物汙染他的愛車，不顧4隻幼犬才出生10餘天，需要母犬照顧和哺乳，也無法忍受高溫曝曬，擅自騎車載4隻狗狗前往88快速道路旁、人煙稀少的空地棄置。

2天後，金紙行員工發覺幼犬不見，想起謝男平時就曾抱怨狗隻問題，立即打電話詢問謝男，才知道是謝男所為，不過他與謝男一同前往空地時，卻只見到2隻已明顯死亡的幼犬，另外2隻則不見蹤影，最終通報高雄市動物保護處到場訪視，才揭開整起案情。

▲停車場,車格（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子於停車場租車位停放，不滿金紙行固定餵養的流狼犬隨意在愛車旁邊便溺。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

謝男被逮辯稱，他沒養過狗，不知道幼犬無法喝水、吃飼料，只想說牠們是流浪犬，「應該回歸野外」，不是故意要讓牠們受傷、死亡，另外他還提到，幼犬可能是體弱、先天疾病，或者金紙行員工餵養方式不當，才會讓幼犬在我棄置不久就死亡，「2隻幼犬的死與我無關，另外2隻應該是被領走」；金紙行員工則證稱，小狗們才剛出生10天左右，平時都有固定餵養，且小狗狀況都很好，相當活潑，外表肥滋滋且健康，找到屍體的那隻是「最漂亮、最大隻」。

高雄市動物保護處驗屍解剖後，2隻幼犬外觀皆呈現皮下及體腔產器腫脹，其腹腔未覆蓋毛髮皮下呈現綠色外觀，嘴巴爬滿蛆，體腔內臟器皆呈現嚴重死後變化，評估後認定2隻幼犬因屍體腐敗程度嚴重，無法判讀死因。

法官傳喚獸醫出庭證稱，因為幼犬剛出生，完全是很無助的狀態，可能連體溫調節的功能都還沒有發育完全，所以如果把牠放在一個攝氏40至42度，導熱很快的柏油路面，如果烈日直曬，牠們要活24小時會有困難。

經交叉比對，案發地當時溫度確實為40至42度，對此，高雄地院認定，2隻幼犬死因與謝男棄置有關，依違反《動物保護法》故意使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪，判謝男拘役30日，得易科罰金，再併科罰金20萬元，全案仍可上訴。

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