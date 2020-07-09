美國退出的關鍵是台灣　WHO特使怒駁：台無法加入不是世衛的錯

▲總統川普爭議纏身，退出聯合國的決定也引起民主黨及部份人民的反對。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）冠狀病毒特使納巴洛（David Nabarro），8日接受BBC廣播4台的《今日節目》訪問，他指出美國明年7月6日即退出聯合國，是令人難過的，因為美國作為WHO預算的最大支持者，一旦退出將會讓疫情「更加嚴重」。

美國在總統川普的領導下，接連退出國際組織，而WHO是其退出的規模最大的國際組織。綜合外電報導，納瓦洛表示，「我只是很難國，因為全球正面臨著大型公衛危機，過去6個月的情況都非常糟，我害怕在接下來的6個月會變得更壞。」

納瓦洛表示，2019新型冠狀病毒（COVID-19）還有很多未解之謎，但美國作為WHO最重要的預算支持者，最重要的國家，卻決定轉身離開，「我也替美國人民感到難過，我相信他們多數人都還是想成為全球回應的一員，並對這件事情感到困惑。」





▲全球單日確診數字在近幾周頻頻出現創新高的情況，美國也在7日突破300萬確診。（圖／路透）

當被問到台灣與中國的問題，是否成為川普決定退出WHO的其中一把助力，納瓦洛變得情緒激動，「首先，台灣或其他國家是否加入WHO成為成員國，和WHO即組織內的員工毫無關係。」他表示決定權都在成員國的手上，而WHO共有193個成員國，「他們每年都投票決定台灣或其他國家，是否正式加入 ─ 這點超級重要，大家要知道。」

「其次，WHO和台灣機構與人民間的溝通聯絡，絕對沒有受到影響，雙方都還是有定期通訊」，納瓦洛說。

聯合國（UN）於美東時間周二（6日）收到美國的正式來函，表示美國將於20201年7月6日退出WHO。川普之所以無法立即退出，是根據美國國會在1948年制定的法律，華盛頓當局若決定退出，必須1年以前先行通知，並在期限以前繼續繳交費用，而美國現在還欠WHO超過2億美元的錢。