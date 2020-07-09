快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

¡Nuestra Patria no será tránsito para sus bastardos fines! Felicito a la Aviación Militar Bolivariana y al CODAI, quienes están venciendo en esta batalla contra el narcotráfico. https://t.co/974XiLvBGY — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) July 9, 2020

記者張方瑀／編譯

委內瑞拉軍方8日在推特發文表示，該國已經擊落了一下「機尾有美國編號」的飛機，因為它侵犯了該國領空，同時也公布了飛機擊落後的照片。

「玻利瓦爾國家武裝部隊戰略指揮部」（CEOFANB）於當地時間8日公布了數張飛機遭擊落的照片，並在推特上指出，「聯合航空防禦司令部（United Aerospace Defence）在8日晚間發現一架機尾編號為美國的飛機，因為它侵犯委內瑞拉領空，軍方已根據協議將其擊落。」

照片中可明顯看出機尾編號為「N339AV」，而根據flightradar顯示，這架飛機可能是私人的「霍克噴射機」（Hawker 800），最近登記飛行路徑是在墨西哥，由中部托路卡市（Toluca）一路飛到加勒比海的科蘇梅爾島（Cozumel island）。

目前還未有任何事故地點與機上乘客的詳細消息。

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