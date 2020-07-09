美國致函退WHO！　人民日報：退群毫無擔當做法令人不齒

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普不滿世界衛生組織（WHO）在新冠肺炎疫情期間作為，日前致函聯合國將退出世衛。對於美方做法，大陸官媒「人民日報」今（9）日發表評論稱，美方這種毫無擔當且霸道蠻橫的單邊主義做派令人不齒。

根據人民日報9日發表「團結合作才是人間正道（鐘聲）」一文。內容中指出，美國在全球反對聲中，仍然上演「退群」大戲，將於明年7月退出WHO，「美方行徑無異於大敵當前臨陣脫逃，站到全球抗疫合作的對立面」。

文中說，美國一些政客為了轉嫁國內矛盾、推卸抗疫不力責任，一直拿世衛組織當「替罪羊」。美方從4月14日宣布暫停繳納會費，5月18日致信世衛組織，以「退群」威脅該組織在30天內作出「實質性改進」﹔僅僅11天後，美方又急不可耐地宣布將終止與世衛組織關係。

文中指出，作為全球公共衛生合作的重要平台，世衛組織在突發傳染病的早期監測預警、協調防控策略、共享診治方法以及組織國際援助上扮演了關鍵角色。面對突如其來的新冠肺炎疫情，世衛組織通過啟動多家實驗室、建立全球檢測網絡、增強全球診斷能力、改善疾病傳播的監測追蹤、加快疫苗研發和診治創新等措施，凝聚起國際社會抗疫合力，得到國際社會普遍認可和高度贊譽。

評論中也指出，面對四處肆虐的病毒，應該全力拯救生命還是竭力推卸責任，但美國一些政客偏偏痴迷於公理和正道的反向，其不仁不義、無道無德的本質暴露無遺，大耍利己主義伎倆，既無視美國人民的生命安全和健康，更無視全球公共衛生安全。

「團結合作才是人間正道。」評論寫道，世衛組織日前敦促受疫情影響嚴重的國家「清醒過來」，面對現實、防控疫情，這代表了國際社會希望美方能夠保持清醒和理智，能夠切實做好疫情防控的期待。

文末強調，共同築牢保障世界各國人民生命安全和健康的堅固防線是當務之急，各國唯有風雨同舟、守望相助、攜手合作，才能最終贏得這場同重大傳染性疾病的鬥爭。

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